Đoạn video do đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy cây cầu đường sắt đang thi công bắc qua sông Hoàng Hà tại tỉnh Thanh Hải bị sập, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
Nhà thờ Kiruna Kyrka, biểu tượng hơn 100 năm tuổi ở miền Bắc Thụy Điển, bắt đầu hành trình 5 km để nhường chỗ cho mỏ quặng sắt lớn nhất châu Âu, với chi phí hơn 500 triệu kronor.
Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần cả sức mạnh quân đội lẫn cam kết từ Mỹ và các đồng minh, bao gồm vũ khí, tình báo, huấn luyện và hỗ trợ quốc tế trong buổi họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục ngày 18/8
Trong cuộc họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Zelensky đã cảm Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chuyển thư gửi Tổng thống Nga Putin, đề cập vấn đề trẻ em Ukraine, trong đó có những em bị đưa đi nhận nuôi.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ, đanh giá cuộc gặp giữa hai bên ngày 18/8 là vô cùng quan trọng và đã đạt được nhiều bước tiến lớn.
Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp được đánh giá là cởi mở và thân thiện tại Nhà Trắng.
Một xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất có gắn cờ Nga và Mỹ tấn công các vị trí của Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia trong đoạn phim được công bố vào ngày 18/8/2025.
Trong buổi diễn tập duyệt binh vào cuối tuần qua, Trung Quốc đã phô diễn sức mạnh quân sự với hàng loạt khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo, xe tăng chiến đấu và thiết bị không người lái.
Từ chiều 16/8 đến rạng sáng 17/8, Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập duyệt binh lần thứ hai để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham gia của khoảng 40.000 người.
Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.