Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.
Theo AFP, một số thiết bị bay không người lái đã bay qua Phủ Tổng thống Venezuela nằm ở trung tâm thủ đô Caracas vào tối 5/1. Lực lượng an ninh của Venezuela đã nổ súng hạ gục các drone này.
Việc nhà lãnh đạo của Venezuela, ông Nicolas Maduro, bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đã làm dấy lên lo ngại rằng Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có thể cũng phải đối mặt kịch bản tương tự.
Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài cung điện Miraflores tại thủ đô Caracas vào ngày 5/1, theo RT. Lực lượng binh sĩ vũ trang cùng xe bọc thép nhanh chóng được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Các báo cáo cho biết quân đội Venezuela đã nổ súng nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện phía trên dinh tổng thống giữa bối cảnh tình hình an ninh thắt chặt.
Dù tiếng chuông báo động vang lên, băng trộm vẫn ở trong cửa hàng, đập vỡ các tủ kính và nhét đầy túi các loại thẻ Pokémon và thẻ sưu tầm khác thuộc lĩnh vực thể thao.
Chiến dịch "Operation Absolute Resolve" của Mỹ mở màn bằng loạt vụ nổ chấn động tại Caracas vào khoảng 2h sáng ngày 3/1 (giờ địa phương). Nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, phía Mỹ đã thực hiện cắt điện trên toàn thành phố, tạo điều kiện cho các trực thăng quân sự tiếp cận căn cứ Fort Tiuna một cách an toàn.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rời Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn từ sáng sớm, di chuyển bằng đoàn xe và trực thăng, dưới sự hộ tống dày đặc của các đặc vụ DEA, để tới tòa án liên bang New York.
Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.
Hình ảnh lan truyền cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giơ dấu hiệu hòa bình và ra hiệu “ngón tay cái” trong lúc được các đặc vụ Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ áp giải tại Manhattan.
Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).