Chien ham My phong ten lua vao tru so Ve binh Cach mang Hoi giao Iran hinh anh

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa vào trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

06:33 2/3/2026 06:33 2/3/2026 Thế giới 17.4K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 (giờ Việt Nam) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một chiến hạm nước này khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại khu vực mục tiêu, tạo thành các cột khói dày đặc.

Tiem kich roi gan can cu quan su cua My tai Kuwait hinh anh

Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait

21:32 1/3/2026 21:32 1/3/2026 Thế giới 50.8K

Video được CNN xác thực cho thấy một máy bay hai động cơ rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait. Chiếc máy bay có đặc điểm tương đồng với tiêm kích F-15 của Mỹ, song thông tin máy bay thuộc không quân nước nào chưa được làm rõ. Giới chức Mỹ chưa phản hồi về vụ việc.

Bo Tu lenh Trung tam My tung video ve don tan cong Iran hinh anh

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tung video về đòn tấn công Iran

10:43 1/3/2026 10:43 1/3/2026 Thế giới 22.6K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ tiến hành các đòn tấn công nhanh và dứt khoát nhằm vào Iran theo chỉ đạo. Thông tin và hình ảnh chi tiết về các đòn tấn công của Mỹ vào Iran hiện rất hạn chế, đây được xem là những thông tin chính thức đầu tiên do lực lượng Mỹ đưa ra.

Khoanh khac Iran khai hoa ten lua dan dao hinh anh

Khoảnh khắc Iran khai hỏa tên lửa đạn đạo

23:14 28/2/2026 23:14 28/2/2026 Thế giới 11.1K

Hãng tin nhà nước Iran tung video cận cảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng ngày 28/2. Iran đã tiến hành tấn công vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này.

Israel khong kich be phong ten lua Iran hinh anh

Israel không kích bệ phóng tên lửa Iran

21:21 28/2/2026 21:21 28/2/2026 Thế giới 22.2K

Quân đội Israel đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích tại khu vực miền tây Iran, nhằm vào các binh sĩ Iran khi họ đang chuẩn bị phóng tên lửa, cùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng khai hỏa nhằm đáp trả đòn không kích trước đó của Tel Aviv.

Khoanh khac ten lua Israel 'bay qua Iraq' de tan cong Iran hinh anh

Khoảnh khắc tên lửa Israel 'bay qua Iraq' để tấn công Iran

15:55 28/2/2026 15:55 28/2/2026 Thế giới 57.9K

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.

Khoi boc len o thu do Iran khi Israel tan cong hinh anh

Khói bốc lên ở thủ đô Iran khi Israel tấn công

14:07 28/2/2026 14:07 28/2/2026 Thế giới 17.3K

Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.

'Chien ma do' Dala cua cua Thuy Dien hinh anh

'Chiến mã đỏ' Dala của của Thụy Điển

14:00 18/2/2026 14:00 18/2/2026 Thế giới

Từ những khu chợ nhỏ ở Dalarna đến các cửa hàng lưu niệm khắp Thụy Điển, ngựa Dala trở thành biểu tượng quốc gia. Mỗi năm khoảng 50.000 chú ngựa ra đời, nhưng từng sản phẩm vẫn được chế tác thủ công, mang dấu ấn riêng của người thợ.

Dai su cac nuoc Chuc mung nam moi Viet Nam hinh anh

Đại sứ các nước Chúc mừng năm mới Việt Nam

06:46 17/2/2026 06:46 17/2/2026 Thế giới

Năm mới Bính Ngọ 2026, Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ gửi lời chúc năm mới tới người dân Việt Nam. Lời chúc của các Đại sứ tôn vinh sức mạnh của thể thao đồng thời gửi gắm thông điệp về bình đẳng, quyền trẻ em và một năm mới tràn đầy hy vọng.

GenZ Trung Quoc an tiec voi thu cung hinh anh

GenZ Trung Quốc ăn tiệc với thú cưng

13:46 15/2/2026 13:46 15/2/2026 Thế giới

Nắm bắt phong cách sống của một bộ phận thanh niên độc thân và gắn bó với thú cưng, một số nhà hàng tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ tiệc tất niên dành riêng cho thú cưng và chủ nhân.

Xuan van Trung Quoc lap ky luc hinh anh

Xuân vận Trung Quốc lập kỷ lục

10:41 13/2/2026 10:41 13/2/2026 Thế giới

Đợt xuân vận của Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới - chính thức bắt đầu, dự kiến 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày, khi nhà ga không chỉ tăng cường dịch vụ số mà còn đưa di sản văn hóa vào tận phòng chờ.

Khoanh khac nghi pham no sung tai truong hoc o Thai Lan hinh anh

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng tại trường học ở Thái Lan

20:25 11/2/2026 20:25 11/2/2026 Thế giới 1.7K

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiếng súng chát chúa cùng cảnh người dân hốt hoảng tháo chạy khi một tay súng nổ súng trong khuôn viên trường học ở Hat Yai, miền nam Thái Lan vào chiều ngày 11/2, làm nhiều giáo viên và học sinh bị thương.

FSB cong bo video cua nghi pham muu sat tuong tinh bao Nga hinh anh

FSB công bố video của nghi phạm mưu sát tướng tình báo Nga

07:15 9/2/2026 07:15 9/2/2026 Thế giới 1.2K

Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đăng tải các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng Lyubomir Korba rời hiện trường ám sát, vứt vật giống súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt, cùng hình ảnh đặc vụ áp giải nghi phạm từ máy bay về Nga.

