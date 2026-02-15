10:41 13/2/2026
Thế giới
Đợt xuân vận của Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới - chính thức bắt đầu, dự kiến 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày, khi nhà ga không chỉ tăng cường dịch vụ số mà còn đưa di sản văn hóa vào tận phòng chờ.
20:25 11/2/2026
Thế giới
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiếng súng chát chúa cùng cảnh người dân hốt hoảng tháo chạy khi một tay súng nổ súng trong khuôn viên trường học ở Hat Yai, miền nam Thái Lan vào chiều ngày 11/2, làm nhiều giáo viên và học sinh bị thương.
15:51 11/2/2026
Thế giới
Sau hơn ba tháng bộ hành qua 9 bang nước Mỹ giữa mùa đông giá rét, đoàn nhà sư cùng chú chó cứu hộ đã đến Washington, khép lại hành trình lan tỏa thông điệp an lạc và chữa lành nội tâm.
16:02 10/2/2026
Thế giới
Ông Andrea Francisi, Giám đốc điều hành công tác tổ chức của Thế vận hội năm nay, khẳng định ban tổ chứ đang xem xét kỹ lưỡng để xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu.
21:22 9/2/2026
Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi màn trình diễn của ca sĩ Bad Bunny tại trận tranh siêu cúp Super Bowl là “một cú tát vào mặt nước Mỹ” và cho rằng “không ai hiểu anh ta đang nói gì. Đây là tiết mục tuyệt đối tệ hại, tệ nhất từ trước đến nay”.
07:15 9/2/2026
Thế giới
Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đăng tải các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng Lyubomir Korba rời hiện trường ám sát, vứt vật giống súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt, cùng hình ảnh đặc vụ áp giải nghi phạm từ máy bay về Nga.
13:48 7/2/2026
Thế giới
Tiêm kích Su-30MKM của không quân Malaysia được đánh giá là màn trình diễn nổi bật nhất sự kiện, với các động tác leo cao, thả mồi bẫy ngoạn mục, phô diễn năng lực của biến thể do Nga chế tạo riêng.
13:48 7/2/2026
Thế giới
Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc mang đến màn trình diễn ấn tượng tại Triển lãm Hàng không Singapore, với 6 tiêm kích J-10C xếp đội hình, xả khói màu và nhào lộn kỹ thuật trên bầu trời Changi.
15:12 31/1/2026
Thế giới
Ngay sau cuộc hội đàm tại Yokosuka ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã cởi cà vạt, giao lưu bóng bàn, tạo dấu ấn ngoại giao mềm hiếm thấy. Hai vị bộ trưởng Quốc phòng hòa nhau 2-2 sau 4 ván đấu.
03:00 29/1/2026
Thế giới
Phân tích từng khung hình cho thấy chuỗi hành động của Alex Pretti và hai đặc vụ nhập cư liên bang tại Minneapolis (Mỹ) đã dẫn tới việc sử dụng vũ lực gây chết người.