09:18 2/3/2026
Thế giới
25.4K
Những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời Israel khi rocket được phóng từ Lebanon. IDF kích hoạt còi báo động tại miền bắc trong bối cảnh Hezbollah tuyên bố tập kích căn cứ ở Haifa để đáp trả vụ Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại.
05:09 3/3/2026
Thế giới
2.6K
Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực Trung Đông. Đến cuối ngày 2/3, Iran ghi nhận 555 người thiệt mạng, phía Mỹ có 6 quân nhân tử nạn.
14:15 2/3/2026
Thế giới
12.3K
Tàu chở dầu Skylight treo cờ Palau bốc cháy ngùn ngụt sau khi tàu trúng một vật thể bay không xác định. Ít nhất 3 tàu khác cũng đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz khiến an ninh hàng hải tại khu vực trở nên căng thẳng.
15:46 2/3/2026
Thế giới
19.8K
Phi công Mỹ xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.
18 giờ trước
13:26 3/3/2026
Thế giới
Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.
23 giờ trước
08:46 3/3/2026
Thế giới
15.2K
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 3/3, gây ra một đám cháy nhỏ cùng một số thiệt hại vật chất.
23 giờ trước
08:34 3/3/2026
Thế giới
Tờ Times of Israel cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của PIJ, đánh trúng các ngân hàng liên kết với Hezbollah. Beirut yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí và ra lệnh cho quân đội ngăn chặn nhóm này tấn công Israel.
07:46 3/3/2026
Thế giới
18.4K
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.
07:21 2/3/2026
Thế giới
6.4K
Nhiều tiếng nổ liên tiếp đã vang lên tại sân bay quốc tế Erbil ở miền bắc Iraq ngày 2/3, khu vực có căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ. Sau các vụ nổ, hỏa hoạn bùng phát tại một số vị trí bên trong khuôn viên sân bay.
06:33 2/3/2026
Thế giới
17.2K
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 (giờ Việt Nam) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một chiến hạm nước này khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại khu vực mục tiêu, tạo thành các cột khói dày đặc.