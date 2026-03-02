Video cho thấy khói bốc lên từ khu vực được xác định là hướng của một căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain. Căn cứ này đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.