2 giờ trước
21:21 28/2/2026
Thế giới
2.9K
Quân đội Israel đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích tại khu vực miền tây Iran, nhằm vào các binh sĩ Iran khi họ đang chuẩn bị phóng tên lửa, cùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng khai hỏa nhằm đáp trả đòn không kích trước đó của Tel Aviv.
7 giờ trước
15:55 28/2/2026
Thế giới
29.0K
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.
6 giờ trước
17:01 28/2/2026
Thế giới
10.2K
Video cho thấy khói bốc lên từ khu vực được xác định là hướng của một căn cứ Hải quân Mỹ tại Bahrain. Căn cứ này đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến vụ việc.
6 giờ trước
16:27 28/2/2026
Thế giới
5.4K
Trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhắm vào Iran hôm 28/2, một video đã ghi lại cảnh khói bốc lên từ hướng trụ sở tình báo của Iran tại thủ đô Tehran.
9 giờ trước
14:07 28/2/2026
Thế giới
14.8K
Truyền thông nhà nước Iran (IRNA) đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran, kèm theo cột khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, trong bối cảnh Israel tuyên bố phát động một “cuộc tấn công phủ đầu" vào Iran.
11 giờ trước
11:27 28/2/2026
Thế giới
Chiếc Hercules chở tiền trượt khỏi đường băng rồi lao ra đại lộ đông đúc ở El Alto, đâm vào hàng loạt phương tiện. Thân máy bay hư hại nặng, ôtô biến dạng, mảnh vỡ văng khắp nơi, ít nhất 15 xe bị cuốn vào vụ tai nạn.
17:15 24/2/2026
Thế giới
Khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Trong tự nhiên, khỉ con thường ôm lấy mẹ để phát triển cơ bắp và tạo cảm giác an toàn. Để bù đắp, nhân viên sở thú Nhật Bản đã trao cho Punch một con đười ươi nhồi bông.
11:40 21/2/2026
Thế giới
4.3K
Chỉ trích Tòa án Tối cao vì bác bỏ các mức thuế quan được tuyên bố trong "Ngày Chiến thắng", ông Trump phát tín hiệu không có kế hoạch hoàn trả khoản thuế đã thu, mở ra nguy cơ tranh chấp pháp lý kéo dài.
14:00 18/2/2026
Thế giới
Từ những khu chợ nhỏ ở Dalarna đến các cửa hàng lưu niệm khắp Thụy Điển, ngựa Dala trở thành biểu tượng quốc gia. Mỗi năm khoảng 50.000 chú ngựa ra đời, nhưng từng sản phẩm vẫn được chế tác thủ công, mang dấu ấn riêng của người thợ.
09:53 17/2/2026
Thế giới
3.2K
Tiết mục người và robot cùng trình diễn kungfu đã gây ấn tượng mạnh trong đêm Gala chào đón năm mới Bính Ngọ của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.