18:33 19/1/2026
ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.
Đoàn 19 nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ chùa Hương Đạo (Texas) ngày 26/10/2025 để bắt đầu hành trình đi bộ đến Washington D.C vào giữa tháng 2. Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa hòa bình, mục tiêu lớn nhất của đoàn là kết nối và thấu hiểu những người họ gặp trên suốt chặng đường.
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định mang tính đột phá.
Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi dường như giơ ngón tay giữa về phía một người biểu tình ở Detroit, sau tiếng hét “kẻ bảo vệ ấu dâm”. Video do TMZ chia sẻ cho thấy ông chỉ tay, nói vài lời rồi có cử chỉ phản cảm.
Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.
Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành theo luật pháp từ 20 tuổi xuống 18 tuổi trong năm 2022, song nhiều người vẫn coi tuổi 20 là dấu mốc quan trọng để tổ chức các hoạt động chào mừng.
Ngày 8/1, phi cơ "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán và thuyết âm mưu trên mạng xã hội Mỹ.
Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.
Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.
Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza, theo các nguồn tin từ lực lượng y tế địa phương chia sẻ với Reuters.