2 giờ trước
16:23 7/3/2026
Thế giới
IRGC cho biết đã sử dụng các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng thế hệ mới trong đợt tấn công phối hợp tên lửa - UAV, nhắm vào các mục tiêu tại Israel và nhiều căn cứ Mỹ trong khu vực.
13 giờ trước
05:00 7/3/2026
Thế giới
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận hệ thống phòng không NATO vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo từ Iran hướng về không phận nước này tại khu vực Hatay.
11:10 6/3/2026
Thế giới
Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.
13:49 6/3/2026
Thế giới
Video do nhân chứng tại Tehran ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ sân vận động Azadi sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Iran. Các hãng thông tấn của Iran như IRIB và WANA xác nhận sân vận động Azadi đã bị phá hủy, tuy nhiên, thời điểm chính xác sân vận động Azadi bị phá hủy chưa thể xác minh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.
21 giờ trước
21:07 6/3/2026
Thế giới
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.
24 giờ trước
18:25 6/3/2026
Thế giới
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) khiến con tàu này bốc cháy.
15:12 5/3/2026
Thế giới
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/3 vừa công bố trên nền tảng X đoạn video tổng hợp hình ảnh 100 giờ đầu của chiến dịch tấn công Iran. Hiện tại, Mỹ tuyên bố sẽ còn tiến hành những đòn tấn công mạnh hơn vào Iran.
22:58 4/3/2026
Thế giới
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.
15:31 4/3/2026
Thế giới
Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.
13:51 4/3/2026
Thế giới
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.