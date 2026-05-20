11:05 20/5/2026
Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.
11:27 20/5/2026
Trong tiếng đại bác chào mừng vang dội khắp Quảng trường Thiên An Môn, quốc thiều Nga đã được cử lên trang nghiêm khi hai nhà lãnh đạo Nga - Trung đứng cạnh nhau trên bục danh dự.
05:40 20/5/2026
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng đội danh dự và các em thiếu nhi vẫy cờ Nga - Trung đón tại sân bay Bắc Kinh.
16:48 18/5/2026
Hải quân Israel ngày 18/5 đã tấn công và chặn bắt hạm đội tàu chở các nhà hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng về Dải Gaza.
Các đặc nhiệm nước này đã khống chế các thành viên và đưa vào một "nhà tù nổi" nhằm duy trì nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đường biển.
21:15 18/5/2026
MQ-9 là UAV quân sự của Mỹ có năng lực thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc MQ-9 có giá khoảng 30 triệu USD.
08:08 18/5/2026
Ngày 17/5, hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ va chạm trên không trong lúc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.
07:32 17/5/2026
Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đáng chú ý, con trai nhỏ của tỷ phú Elon Musk cũng có mặt.
22:33 16/5/2026
Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas, các bệnh viện trên khắp Dải Gaza đã tiếp nhận 13 thi thể trong 24 giờ qua, cùng với 57 người bị thương.
22:11 16/5/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp cùng quân đội Nigeria đã hạ sát Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật được xác định là quyền lực thứ hai của tổ chức khủng bố ISIS toàn cầu.
20:36 16/5/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng dạo bước trong khuôn viên Trung Nam Hải. Ông Trump nói: “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”.