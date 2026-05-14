Iran áp giải tàu dầu bàn giao cho cơ quan tư pháp

00:26 9/5/2026 00:26 9/5/2026 Thế giới 11.0K

Lực lượng biệt kích hải quân Iran vừa thực hiện chiến dịch đặc biệt, bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi treo cờ Barbados trên biển Oman và áp giải về bàn giao cho cơ quan tư pháp. Tehran cáo buộc con tàu này lợi dụng tình hình khu vực để gây tổn hại và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Mỹ không kích Iran giữa lúc eo biển Hormuz rực lửa

07:47 8/5/2026 07:47 8/5/2026 Thế giới 11.3K

Một vụ nổ đã diễn ra ở thành phố cảng Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 7/5 sau khi quân đội Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên

15:36 6/5/2026 15:36 6/5/2026 Thế giới

Tại triển lãm vũ khí SAHA, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, tầm bắn 6.000 km, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực răn đe và tham vọng tự chủ quốc phòng trong bối cảnh khu vực căng thẳng.

Drone cáp quang làm thay đổi cục diện chiến sự tại Lebanon

05:31 6/5/2026 05:31 6/5/2026 Thế giới 2.5K

Drone cáp quang đang là vũ khí mới được lực lượng Hezbollah ưu tiên sử dụng trong các động thái đối đầu với quân đội Israel tại miền nam Lebanon. Dòng drone nhỏ gọn này có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường và khiến các nỗ lực thiết lập vùng đệm trở nên vô nghĩa.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng

09:28 5/5/2026 09:28 5/5/2026 Thế giới

Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa nằm ở huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.

Cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone

08:57 5/5/2026 08:57 5/5/2026 Thế giới 4.1K

Ngày 4/5, cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trên eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển khỏi khu vực, Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.

Người dân Iran tìm sự thụ hưởng giá 'phải chăng' trong thời chiến

20:04 3/5/2026 20:04 3/5/2026 Thế giới 1.5K

Các quán cà phê tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đã trở thành điểm đến quan trọng đối với người dân, giúp họ vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn và tương lai còn nhiều bất định do cuộc chiến chưa thực sự khép lại. Việc có thể ngồi lại trò chuyện cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong quán cà phê giúp người dân Iran đương đầu tốt hơn với sự bất định đang bao trùm đất nước họ.

Đa số căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị hư hại

06:06 2/5/2026 06:06 2/5/2026 Thế giới 6.8K

Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng xung đột Trung Đông khiến Mỹ mất 100 tỷ USD.

Cận cảnh mật vụ ập vào phòng tiệc, sơ tán ông Trump khỏi sự kiện

14:14 28/4/2026 14:14 28/4/2026 Thế giới

Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.

Vua Charles III tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm lịch sử

10:11 28/4/2026 10:11 28/4/2026 Thế giới 1.7K

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hạ cánh xuống Joint Base Andrews trong nghi thức trang trọng, thảm đỏ trải dài, quân nhạc cử quốc ca và trẻ em tặng hoa giữa không khí đón tiếp nồng hậu, khởi động chuyến thăm cấp nhà nước được mong đợi, nhân dịp 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.

