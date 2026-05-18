Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Dan CEO thap tung ong Trump gay sot hinh anh

Dàn CEO tháp tùng ông Trump gây sốt

09:39 15/5/2026 09:39 15/5/2026 Thế giới 1.5K

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump quy tụ phái đoàn cấp cao gồm quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu của Mỹ.

Ong Trump ca ngoi Thien Dan cua Trung Quoc hinh anh

Ông Trump ca ngợi Thiên Đàn của Trung Quốc

16:28 14/5/2026 16:28 14/5/2026 Thế giới 11.7K

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh chính thức bắt đầu trong sáng 14/5, Tổng thống Trump đã cùng Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm khu di tích lịch sử Thiên Đàn.

Toan canh le don Tong thong My tai san bay Bac Kinh hinh anh

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ tại sân bay Bắc Kinh

04:16 14/5/2026 04:16 14/5/2026 Thế giới 6.8K

Tổng thống Donald Trump đã đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh và nhận được sự chào đón long trọng, khởi đầu cho một chuyến công du có tác động sâu rộng đến cục diện toàn cầu. Sự kiện diễn ra vào thời điểm then chốt khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu đang tái định hình các thỏa thuận thương mại song phương.

Iran ap giai tau dau ban giao cho co quan tu phap hinh anh

Iran áp giải tàu dầu bàn giao cho cơ quan tư pháp

00:26 9/5/2026 00:26 9/5/2026 Thế giới 11.1K

Lực lượng biệt kích hải quân Iran vừa thực hiện chiến dịch đặc biệt, bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi treo cờ Barbados trên biển Oman và áp giải về bàn giao cho cơ quan tư pháp. Tehran cáo buộc con tàu này lợi dụng tình hình khu vực để gây tổn hại và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

My khong kich Iran giua luc eo bien Hormuz ruc lua hinh anh

Mỹ không kích Iran giữa lúc eo biển Hormuz rực lửa

07:47 8/5/2026 07:47 8/5/2026 Thế giới 11.4K

Một vụ nổ đã diễn ra ở thành phố cảng Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 7/5 sau khi quân đội Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý