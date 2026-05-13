04:16 14/5/2026
Tổng thống Donald Trump đã đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh và nhận được sự chào đón long trọng, khởi đầu cho một chuyến công du có tác động sâu rộng đến cục diện toàn cầu. Sự kiện diễn ra vào thời điểm then chốt khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu đang tái định hình các thỏa thuận thương mại song phương.
12:44 12/5/2026
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp cầm lái chiếc limousine bọc thép Aurus Senat để đón cô giáo chủ nhiệm cũ Vera Gurevich vào Điện Kremlin dùng bữa tối.
15:39 12/5/2026
Quân đội Mỹ cho biết thi thể của một binh sĩ Mỹ mất tích khi tham gia cuộc tập trận chung tại Morocco đã được tìm thấy, trong khi chiến dịch tìm kiếm quân nhân còn lại vẫn đang tiếp tục.
20:05 9/5/2026
Một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại vùng cấm quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, sau khi máy bay không người lái rơi xuống khu vực này.
16:25 9/5/2026
Ngày 9/5, thành phố St. Petersburg đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng với sự tham gia của đoàn diễu binh gồm hơn 1.000 quân nhân.
16:08 9/5/2026
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xuất hiện trong lễ duyệt binh do Thượng tướng Andrey Mordvichev, Tổng tư lệnh Lục quân Nga, chỉ huy.
15:51 9/5/2026
Màn trình diễn được thực hiện bởi các tiêm kích Su-30 và MiG-29. Ở phần cuối của màn trình diễn, 6 cường kích Su-25 nhả khói mang màu quốc kỳ Nga trên bầu trời Moscow.
15:45 9/5/2026
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander, ngoài Điện Kremlin.
09:49 9/5/2026
Ngày 8/5, lực lượng Mỹ đã nổ súng vào hai tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda khi cả hai tàu này tiến vào cảng của Iran trên vịnh Oman gần eo biển Hormuz.
04:36 9/5/2026
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã tấn công trực diện vào hệ thống ống khói của hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman. Đòn tấn công này đã vô hiệu hóa cả con tàu ngay trước khi tiến vào cảng.