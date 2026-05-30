Ông Putin 'ngoại giao áo khoác' tại Trung Quốc

06:40 23/5/2026 06:40 23/5/2026 Thế giới 1.3K

Ông Putin nhiều lần cởi áo khoác trước khi bước lên xe, sau các hoạt động chung cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng hành động này thể hiện sự thoải mái và mức độ tin cậy cao giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Tập Cận Bình dừng chân giữa các bậc thang khi tiếp ông Trump

06:40 23/5/2026 06:40 23/5/2026 Thế giới 1.6K

Theo giới quan sát, khi nhận thấy ông Trump có dấu hiệu hơi mệt trong lúc bước lên các bậc thang dẫn vào Đại lễ đường, ông Tập đã chủ động dừng lại giữa chừng, điều phối nghi thức đón tiếp chậm lại một nhịp, qua đó tạo điều kiện để người đồng cấp Mỹ dừng chân nghỉ một lát.

Ấn tượng hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung 2026

11:00 22/5/2026 11:00 22/5/2026 Thế giới

Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga, từ nghi thức đón rước trang trọng tại Bắc Kinh với đội danh dự, quân nhạc cử hành lễ ca, cho đến hình ảnh các em nhỏ vẫy cao cờ Nga và Trung Quốc.

Các em thiếu nhi vẫy cờ hoa chào mừng Tổng thống Putin

11:17 20/5/2026 11:17 20/5/2026 Thế giới 1.2K

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 trong không khí trang trọng. Không gian Quảng trường Thiên An Môn thêm phần rực rỡ với hình ảnh các em thiếu nhi nhảy múa, vẫy cờ hoa nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Nga.

Lễ đón chính thức Tổng thống Putin tại Bắc Kinh

11:05 20/5/2026 11:05 20/5/2026 Thế giới 4.9K

Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.

Israel tấn công 50 tàu nhân đạo cứu trợ Dải Gaza

16:48 18/5/2026 16:48 18/5/2026 Thế giới 3.2K

Hải quân Israel ngày 18/5 đã tấn công và chặn bắt hạm đội tàu chở các nhà hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng về Dải Gaza. Các đặc nhiệm nước này đã khống chế các thành viên và đưa vào một "nhà tù nổi" nhằm duy trì nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đường biển.

Cận cảnh tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của ISIS

22:11 16/5/2026 22:11 16/5/2026 Thế giới 1.3K

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp cùng quân đội Nigeria đã hạ sát Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật được xác định là quyền lực thứ hai của tổ chức khủng bố ISIS toàn cầu.

Ông Trump và ông Tập dạo vườn hồng

20:36 16/5/2026 20:36 16/5/2026 Thế giới 1.7K

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng dạo bước trong khuôn viên Trung Nam Hải. Ông Trump nói: “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”.

Ông Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh

15:03 15/5/2026 15:03 15/5/2026 Thế giới 9.2K

Chiều 15/5, Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, khép lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được cả thế giới theo dõi sát sao.

Dàn CEO tháp tùng ông Trump gây sốt

09:39 15/5/2026 09:39 15/5/2026 Thế giới 1.5K

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump quy tụ phái đoàn cấp cao gồm quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu của Mỹ.

