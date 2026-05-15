Dàn CEO tháp tùng ông Trump gây sốt
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump quy tụ phái đoàn cấp cao gồm quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu của Mỹ.
X Æ A-Xii - con trai tỷ phú Elon Musk - gây chú ý tại Đại lễ đường Nhân dân trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh.
Những cử chỉ đầy ngẫu hứng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp dẫn ông Trump dạo vườn trong khu Trung Nam Hải, không gian ngoại giao hiếm khi mở cửa cho nguyên thủ nước ngoài.
Trong tiệc trà tại Trung Nam Hải, ông Tập và ông Trump cùng phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung đang bước vào giai đoạn mới.
Khoảnh khắc tỷ phú Elon Musk cầm thiết bị di động quay video 360 độ bối cảnh tại Đại lễ đường Nhân dân hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng.
Tỷ phú Elon Musk và CEO Xiaomi Lôi Quân đã trở thành tâm điểm chú ý tại các sự kiện diễn ra ngày 14/5 ở Bắc Kinh.
Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được chào đón trọng thể tại sân bay Bắc Kinh với thảm đỏ, hàng trăm người vẫy cờ hô khẩu hiệu "chào mừng" cùng đội nghi lễ trang trọng.
Tổng thống Donald Trump đã đặt chân đến thủ đô Bắc Kinh và nhận được sự chào đón long trọng, khởi đầu cho một chuyến công du có tác động sâu rộng đến cục diện toàn cầu. Sự kiện diễn ra vào thời điểm then chốt khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu đang tái định hình các thỏa thuận thương mại song phương.
Hàng chục học sinh Trung Quốc trong trang phục rực rỡ, tay cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, xếp hàng dài chờ đón hai nhà lãnh đạo tại Đại lễ đường Nhân dân.
Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh là hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính và công nghệ hàng đầu.