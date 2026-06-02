Iran phóng tên lửa gửi thông điệp tới Mỹ
Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.
Hải quân Pháp vừa đổ bộ chặn bắt tàu chở dầu Nga trên Đại Tây Dương. Moscow cáo buộc đây là "hành vi cướp biển".
Những tiếng nổ lớn nghe thấy tại thành phố Boston trong ngày 30/5 và tại bang South Carolina ngày 28/5 gây ra nhiều đồn đoán. NASA đã đưa ra những lý giải đầu tiên.
Ít nhất 55 người thiệt mạng và vài chục người khác bị thương trong vụ nổ san phẳng hàng trăm ngôi nhà tại một kho chứa chất nổ để khai thác mỏ than ở đông bắc Myanmar.
Thêm bốn người được giải cứu khỏi hang ngập nước ở Lào trong sứ mệnh giải cứu nguy hiểm. Hai người vẫn mất tích khi các thợ lặn tiến sâu hơn vào hang qua dòng nước bùn và những tảng đá sắc nhọn để tìm kiếm họ.
Lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa thêm 4 người đàn ông mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào ra ngoài an toàn vào chiều 30/5, nâng tổng số người được giải cứu lên 5 người.
Tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng toàn cầu và đề xuất 6 định hướng kiến tạo hòa bình khi phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.
Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.
Ngày 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tập kích vào sáng sớm cùng ngày của quân đội Mỹ nhắm vào khu vực.
Thợ lặn cứu hộ Thái Lan Kengkad Bongkawong cập nhật trên trang cá nhân lúc 16h30 giờ địa phương: "Đã tìm thấy 5 người còn sống. Công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục".
Đoạn video từ luồng phát trực tiếp của SpaceX cho thấy, chỉ vài giây sau khi chạm mặt nước, phương tiện này đã bị lật nghiêng và bùng cháy dữ dội.