32 phút trước
11:00 22/5/2026
Thế giới
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga, từ nghi thức đón rước trang trọng tại Bắc Kinh với đội danh dự, quân nhạc cử hành lễ ca, cho đến hình ảnh các em nhỏ vẫy cao cờ Nga và Trung Quốc.
7 phút trước
11:25 22/5/2026
Thế giới
Điếu Ngư Đài là nơi đón tiếp hàng nghìn nguyên thủ, đại diện hoàng gia và lãnh đạo cấp cao thế giới. Đây cũng là địa điểm đặc biệt, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần gọi là “ngôi nhà thứ hai” của mình tại Trung Quốc.
20:14 20/5/2026
20:14 20/5/2026
Thế giới
1.4K
Được bảo vệ nghiêm ngặt và không mở cửa công khai, Điếu Ngư Đài là nơi lưu trú quen thuộc của Tổng thống Nga Putin mỗi khi công du Trung Quốc.
11:27 20/5/2026
11:27 20/5/2026
Thế giới
2.0K
Trong tiếng đại bác chào mừng vang dội khắp Quảng trường Thiên An Môn, quốc thiều Nga đã được cử lên trang nghiêm khi hai nhà lãnh đạo Nga - Trung đứng cạnh nhau trên bục danh dự.
11:17 20/5/2026
11:17 20/5/2026
Thế giới
1.2K
Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 trong không khí trang trọng. Không gian Quảng trường Thiên An Môn thêm phần rực rỡ với hình ảnh các em thiếu nhi nhảy múa, vẫy cờ hoa nồng nhiệt chào mừng nhà lãnh đạo Nga.
11:05 20/5/2026
11:05 20/5/2026
Thế giới
4.6K
Lễ đón chính thức Tổng thống Vladimir Putin tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hội đàm dày đặc nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc.
05:40 20/5/2026
05:40 20/5/2026
Thế giới
3.9K
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng đội danh dự và các em thiếu nhi vẫy cờ Nga - Trung đón tại sân bay Bắc Kinh.
21:15 18/5/2026
21:15 18/5/2026
Thế giới
2.0K
MQ-9 là UAV quân sự của Mỹ có năng lực thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công. Mỗi chiếc MQ-9 có giá khoảng 30 triệu USD.
16:48 18/5/2026
16:48 18/5/2026
Thế giới
3.2K
Hải quân Israel ngày 18/5 đã tấn công và chặn bắt hạm đội tàu chở các nhà hoạt động từ Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng về Dải Gaza.
Các đặc nhiệm nước này đã khống chế các thành viên và đưa vào một "nhà tù nổi" nhằm duy trì nghiêm ngặt lệnh phong tỏa đường biển.
08:08 18/5/2026
08:08 18/5/2026
Thế giới
7.4K
Ngày 17/5, hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ va chạm trên không trong lúc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.