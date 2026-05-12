Ông Putin tự lái xe bọc thép đón cô giáo cũ vào Điện Kremlin
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp cầm lái chiếc limousine bọc thép Aurus Senat để đón cô giáo chủ nhiệm cũ Vera Gurevich vào Điện Kremlin dùng bữa tối.
Quân đội Mỹ cho biết thi thể của một binh sĩ Mỹ mất tích khi tham gia cuộc tập trận chung tại Morocco đã được tìm thấy, trong khi chiến dịch tìm kiếm quân nhân còn lại vẫn đang tiếp tục.
Một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại vùng cấm quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, sau khi máy bay không người lái rơi xuống khu vực này.
Ngày 9/5, thành phố St. Petersburg đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng với sự tham gia của đoàn diễu binh gồm hơn 1.000 quân nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov xuất hiện trong lễ duyệt binh do Thượng tướng Andrey Mordvichev, Tổng tư lệnh Lục quân Nga, chỉ huy.
Màn trình diễn được thực hiện bởi các tiêm kích Su-30 và MiG-29. Ở phần cuối của màn trình diễn, 6 cường kích Su-25 nhả khói mang màu quốc kỳ Nga trên bầu trời Moscow.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đặt hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ Vô danh ở Vườn Alexander, ngoài Điện Kremlin.
Ngày 8/5, lực lượng Mỹ đã nổ súng vào hai tàu chở dầu M/T Sea Star III và M/T Sevda khi cả hai tàu này tiến vào cảng của Iran trên vịnh Oman gần eo biển Hormuz.
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã tấn công trực diện vào hệ thống ống khói của hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman. Đòn tấn công này đã vô hiệu hóa cả con tàu ngay trước khi tiến vào cảng.
Lực lượng biệt kích hải quân Iran vừa thực hiện chiến dịch đặc biệt, bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi treo cờ Barbados trên biển Oman và áp giải về bàn giao cho cơ quan tư pháp. Tehran cáo buộc con tàu này lợi dụng tình hình khu vực để gây tổn hại và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Dưới tường thành Điện Kremlin, những bước chân thép của Trung đoàn Tổng thống tại Quảng trường Nhà thờ đang viết tiếp bản anh hùng ca 90 năm kiêu hãnh bảo vệ trái tim nước Nga.