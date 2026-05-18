Ông Trump và ông Tập dạo vườn hồng
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng dạo bước trong khuôn viên Trung Nam Hải. Ông Trump nói: “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”.
Ngày 17/5, hai máy bay quân sự của Hải quân Mỹ va chạm trên không trong lúc biểu diễn tại triển lãm hàng không ở căn cứ không quân Mountain Home, bang Idaho, Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng dạo bước trong khuôn viên Trung Nam Hải. Ông Trump nói: “Đây là những bông hồng đẹp nhất mà tôi từng thấy”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ phối hợp cùng quân đội Nigeria đã hạ sát Abu-Bilal al-Minuki, nhân vật được xác định là quyền lực thứ hai của tổ chức khủng bố ISIS toàn cầu.
Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas, các bệnh viện trên khắp Dải Gaza đã tiếp nhận 13 thi thể trong 24 giờ qua, cùng với 57 người bị thương.
Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đáng chú ý, con trai nhỏ của tỷ phú Elon Musk cũng có mặt.
Chiều 15/5, Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, khép lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được cả thế giới theo dõi sát sao.
Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp dẫn ông Trump dạo vườn trong khu Trung Nam Hải, không gian ngoại giao hiếm khi mở cửa cho nguyên thủ nước ngoài.
Trong tiệc trà tại Trung Nam Hải, ông Tập và ông Trump cùng phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng, nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung đang bước vào giai đoạn mới.
X Æ A-Xii - con trai tỷ phú Elon Musk - gây chú ý tại Đại lễ đường Nhân dân trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh.
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump quy tụ phái đoàn cấp cao gồm quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu của Mỹ.
Những cử chỉ đầy ngẫu hứng của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.