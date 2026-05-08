07:47 8/5/2026
Một vụ nổ đã diễn ra ở thành phố cảng Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 7/5 sau khi quân đội Mỹ mở các đợt không kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc đứng sau loạt cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng cao tốc nhằm vào tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Hormuz.
13:23 6/5/2026
Ngày 5/5, Tổng thống Trump gặp gỡ một nhóm trẻ nhỏ và các vận động viên tại Nhà Trắng để nói về tầm quan trọng của rèn luyện thể lực, dù vậy, ông cũng nói với nhóm trẻ về chiến sự Iran.
15:36 6/5/2026
Tại triển lãm vũ khí SAHA, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, tầm bắn 6.000 km, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực răn đe và tham vọng tự chủ quốc phòng trong bối cảnh khu vực căng thẳng.
17:16 6/5/2026
Ngoại trưởng Iran thăm Bắc Kinh, khẳng định quan hệ song phương “mạnh hơn bao giờ hết” trong bối cảnh xung đột leo thang và Mỹ gia tăng sức ép trừng phạt năng lượng.
10:12 7/5/2026
Hiện tại, Mỹ nhìn nhận Bắc Cực là mặt trận chiến lược mới trong cạnh tranh quân sự. Việc rèn quân chuẩn bị sẵn sàng cho chiến sự ở nơi âm độ đang được quân đội Mỹ chú trọng.
06:51 7/5/2026
Ngày 6/5, lần đầu tiên Israel không kích khu vực ngoại ô phía nam Beirut kể từ khi lệnh “ngừng bắn” có hiệu lực trong ngày 17/4.
16:28 7/5/2026
Gabi, nhà sư robot, là thành viên mới của tông phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc. Trong buổi lễ tại chùa Jogyesa ngày 6/5, robot Gabi đã "xuất gia".
12:23 7/5/2026
Khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Hondius hiện phải cách ly ngay trên biển giữa Đại Tây Dương, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trước sự bùng phát của một loại virus chết người.
05:31 6/5/2026
Drone cáp quang đang là vũ khí mới được lực lượng Hezbollah ưu tiên sử dụng trong các động thái đối đầu với quân đội Israel tại miền nam Lebanon. Dòng drone nhỏ gọn này có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường và khiến các nỗ lực thiết lập vùng đệm trở nên vô nghĩa.
09:28 5/5/2026
Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa nằm ở huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.