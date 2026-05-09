Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên

15:36 6/5/2026 15:36 6/5/2026 Thế giới

Tại triển lãm vũ khí SAHA, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu công bố tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên mang tên Yildirimhan, tầm bắn 6.000 km, được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực răn đe và tham vọng tự chủ quốc phòng trong bối cảnh khu vực căng thẳng.

Drone cáp quang làm thay đổi cục diện chiến sự tại Lebanon

05:31 6/5/2026 05:31 6/5/2026 Thế giới 2.5K

Drone cáp quang đang là vũ khí mới được lực lượng Hezbollah ưu tiên sử dụng trong các động thái đối đầu với quân đội Israel tại miền nam Lebanon. Dòng drone nhỏ gọn này có khả năng làm thay đổi cục diện chiến trường và khiến các nỗ lực thiết lập vùng đệm trở nên vô nghĩa.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 26 người thiệt mạng

09:28 5/5/2026 09:28 5/5/2026 Thế giới

Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 17h ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa nằm ở huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ.

Cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone

08:57 5/5/2026 08:57 5/5/2026 Thế giới 3.9K

Ngày 4/5, cảng Fujairah của UAE bốc cháy dữ dội vì trúng drone. Sự cố xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trên eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ các tàu bị mắc kẹt tại vùng Vịnh di chuyển khỏi khu vực, Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả nếu Mỹ quyết tâm thực hiện kế hoạch này.

Người dân Iran tìm sự thụ hưởng giá 'phải chăng' trong thời chiến

20:04 3/5/2026 20:04 3/5/2026 Thế giới 1.5K

Các quán cà phê tại Tehran và nhiều thành phố khác của Iran đã trở thành điểm đến quan trọng đối với người dân, giúp họ vượt qua bối cảnh kinh tế khó khăn và tương lai còn nhiều bất định do cuộc chiến chưa thực sự khép lại. Việc có thể ngồi lại trò chuyện cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong quán cà phê giúp người dân Iran đương đầu tốt hơn với sự bất định đang bao trùm đất nước họ.

Đa số căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị hư hại

06:06 2/5/2026 06:06 2/5/2026 Thế giới 6.8K

Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng xung đột Trung Đông khiến Mỹ mất 100 tỷ USD.

Cận cảnh mật vụ ập vào phòng tiệc, sơ tán ông Trump khỏi sự kiện

14:14 28/4/2026 14:14 28/4/2026 Thế giới

Tối 25/4, khi Tổng thống Trump đang dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, một tay súng đã vượt qua cổng dò kim loại, xông vào khu vực sảnh gần phòng tiệc. Nghi phạm mang theo nhiều vũ khí và đã nổ súng nhưng nhanh chóng bị mật vụ khống chế. Ông Trump và các quan chức được sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.

Vua Charles III tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm lịch sử

10:11 28/4/2026 10:11 28/4/2026 Thế giới 1.7K

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla hạ cánh xuống Joint Base Andrews trong nghi thức trang trọng, thảm đỏ trải dài, quân nhạc cử quốc ca và trẻ em tặng hoa giữa không khí đón tiếp nồng hậu, khởi động chuyến thăm cấp nhà nước được mong đợi, nhân dịp 250 năm Mỹ tuyên bố độc lập.

Toàn cảnh mật vụ Mỹ sơ tán ông Trump giữa buổi tiệc tối hỗn loạn

20:35 26/4/2026 20:35 26/4/2026 Thế giới 6.8K

Lực lượng mật vụ và cảnh sát Mỹ đã sơ tán ông Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác an toàn rời khỏi sự kiện tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Vụ nổ súng gần phòng tiệc đã gây ra cảnh hỗn loạn. Ban đầu, ông Trump muốn tiếp tục sự kiện, nhưng lực lượng mật vụ đã bác ý tưởng này vì lý do an ninh.

Nghi phạm vượt khu vực máy dò kim loại tại sự kiện có ông Trump

10:27 26/4/2026 10:27 26/4/2026 Thế giới 15.9K

Trên tài khoản Truth Social của ông Trump, ông vừa đăng tải đoạn video an ninh cho thấy một người đàn ông chạy xuyên qua khu vực máy dò kim loại của sự kiện tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng tổ chức ở Washington DC. Các sĩ quan an ninh ngay lập tức giơ súng về phía người đàn ông. Hoạt động khống chế nghi phạm sau đó diễn ra bên ngoài khung hình.

Cận cảnh Iran bắt tàu ở eo Hormuz

06:58 24/4/2026 06:58 24/4/2026 Thế giới 11.7K

Truyền hình nhà nước Iran ngày 23/4 phát sóng đoạn video được cho là ghi lại cảnh binh sĩ vũ trang tiếp cận và lên kiểm soát hai tàu container tại eo biển Hormuz. Hình ảnh cho thấy các xuồng cao tốc treo cờ Iran áp sát mục tiêu trên biển, trong khi binh sĩ mang theo súng tiến lên boong tàu để khống chế.

Mỹ đổ bộ lên tàu chở dầu Iran trên Ấn Độ Dương

06:51 24/4/2026 06:51 24/4/2026 Thế giới 9.8K

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành kiểm tra và lên tàu một con tàu chở dầu có liên quan đến Iran trên vùng biển Ấn Độ Dương, sau khi Washington cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các phương tiện bị nghi hỗ trợ Tehran tại vùng biển quốc tế.

Iran phô diễn tên lửa Khorramshahr-4 trong cuộc tuần hành

14:45 22/4/2026 14:45 22/4/2026 Thế giới 3.4K

Tối 21/4, Iran đã trưng bày tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 cùng nhiều khí tài hạng nặng trong cuộc tuần hành tại Tehran. Động thái phô diễn sức mạnh này đi kèm tuyên bố về trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm gửi thông điệp răn đe đến các đối thủ trong khu vực.

Mỹ tận dụng ngừng bắn, âm thầm chuẩn bị đối đầu Iran

12:08 22/4/2026 12:08 22/4/2026 Thế giới 9.7K

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải video với hình ảnh các chiến đấu cơ, tàu chiến và binh sĩ Mỹ đang hoạt động, trích dẫn phát biểu của Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper: “Chúng tôi đang tái vũ trang, nâng cấp năng lực và điều chỉnh chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến, ngay lúc này, trong thời gian ngừng bắn".

Iran công bố video khẳng định tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz

07:17 22/4/2026 07:17 22/4/2026 Thế giới 6.5K

Video được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải trên Telegram cho thấy các tàu thuyền di chuyển qua khu vực được cho là eo biển Hormuz, sau khi nhận được sự cho phép từ Tehran để đi vào Vịnh Ba Tư. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố liên quan đến hành trình của những con tàu này.

