21:59 30/5/2026
Thêm bốn người được giải cứu khỏi hang ngập nước ở Lào trong sứ mệnh giải cứu nguy hiểm. Hai người vẫn mất tích khi các thợ lặn tiến sâu hơn vào hang qua dòng nước bùn và những tảng đá sắc nhọn để tìm kiếm họ.
07:34 30/5/2026
Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.
08:59 30/5/2026
Tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra ba cuộc khủng hoảng toàn cầu và đề xuất 6 định hướng kiến tạo hòa bình khi phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026.
16:42 30/5/2026
Lực lượng cứu hộ quốc tế đã đưa thêm 4 người đàn ông mắc kẹt trong hang ngập nước ở Lào ra ngoài an toàn vào chiều 30/5, nâng tổng số người được giải cứu lên 5 người.
08:13 29/5/2026
Ngày 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tập kích vào sáng sớm cùng ngày của quân đội Mỹ nhắm vào khu vực.
06:31 28/5/2026
Thợ lặn cứu hộ Thái Lan Kengkad Bongkawong cập nhật trên trang cá nhân lúc 16h30 giờ địa phương: "Đã tìm thấy 5 người còn sống. Công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục".
07:16 25/5/2026
Đoạn video từ luồng phát trực tiếp của SpaceX cho thấy, chỉ vài giây sau khi chạm mặt nước, phương tiện này đã bị lật nghiêng và bùng cháy dữ dội.
05:53 25/5/2026
Nga thông báo đã triển khai hàng chục tên lửa Oreshnik - loại vũ khí được cho là không thể đánh chặn - vào Ukraine. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Kyiv sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đáp trả vụ tấn công trường học khiến 21 người tử vong và 42 người bị thương trước đó.
04:00 25/5/2026
Nga sử dụng hệ thống siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cùng tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và mặt đất, cũng như thiết bị bay không người lái tấn công.
19:56 24/5/2026
Công ty hàng không vũ trụ GKN Aerospace Transparency tại hạt Orange, bang California, Mỹ, đang trải qua sự cố nguy hiểm. Một bồn chứa hóa chất methyl methacrylate đang nóng lên bất thường, có nguy cơ phát nổ, đe dọa an toàn của 50.000 người dân.