Xuan van Trung Quoc lap ky luc hinh anh

Xuân vận Trung Quốc lập kỷ lục

10:41 13/2/2026 10:41 13/2/2026 Thế giới

Đợt xuân vận của Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới - chính thức bắt đầu, dự kiến 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày, khi nhà ga không chỉ tăng cường dịch vụ số mà còn đưa di sản văn hóa vào tận phòng chờ.

Khoanh khac nghi pham no sung tai truong hoc o Thai Lan hinh anh

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng tại trường học ở Thái Lan

20:25 11/2/2026 20:25 11/2/2026 Thế giới 1.6K

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiếng súng chát chúa cùng cảnh người dân hốt hoảng tháo chạy khi một tay súng nổ súng trong khuôn viên trường học ở Hat Yai, miền nam Thái Lan vào chiều ngày 11/2, làm nhiều giáo viên và học sinh bị thương.

FSB cong bo video cua nghi pham muu sat tuong tinh bao Nga hinh anh

FSB công bố video của nghi phạm mưu sát tướng tình báo Nga

07:15 9/2/2026 07:15 9/2/2026 Thế giới 1.2K

Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đăng tải các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng Lyubomir Korba rời hiện trường ám sát, vứt vật giống súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt, cùng hình ảnh đặc vụ áp giải nghi phạm từ máy bay về Nga.

Bao My tung video he lo nan nhan bi ICE ban khong he cam sung hinh anh

Báo Mỹ tung video hé lộ nạn nhân bị ICE bắn không hề cầm súng

11:22 26/1/2026 11:22 26/1/2026 Thế giới 2.0K

Một đoạn video được đăng tải cho thấy ông nạn nhân Alex Pretti bị đặc vụ ICE bắn chết ngày 24/1 đứng trên đường và giơ điện thoại lên để ghi hình các đặc vụ liên bang chứ không phải súng như cáo buộc từ các quan chức chính quyền Trump. Khi bị một đặc vụ đẩy lùi, ông rút lui nhưng vẫn tiếp tục dùng điện thoại quay phim.

Dac vu lien bang tuoc sung, ban chet cong dan My hinh anh

Đặc vụ liên bang tước súng, bắn chết công dân Mỹ

05:05 26/1/2026 05:05 26/1/2026 Thế giới 6.9K

Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.

Cu bat tay 'dau luc' dai 30 giay cua ong Trump va ong Macron hinh anh

Cú bắt tay 'đấu lực' dài 30 giây của ông Trump và ông Macron

00:00 23/1/2026 00:00 23/1/2026 Thế giới 2.9K

Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.

Mua dong khac nghiet o Gaza hinh anh

Mùa đông khắc nghiệt ở Gaza

04:14 20/1/2026 04:14 20/1/2026 Thế giới

Khoảng 1,3 triệu người dân Gaza đang rơi vào tình cảnh cần viện trợ khẩn cấp về y tế, lương thực và nơi ở. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này càng trở nên trầm trọng khi mùa đông tràn về, mang theo những đợt mưa lớn và nhiệt độ giảm sâu khắc nghiệt.

No nha may thep o Trung Quoc hinh anh

Nổ nhà máy thép ở Trung Quốc

18:33 19/1/2026 18:33 19/1/2026 Thế giới

ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

19 nha su di bo xuyen nuoc My keu goi hoa binh hinh anh

19 nhà sư đi bộ xuyên nước Mỹ kêu gọi hòa bình

15:24 15/1/2026 15:24 15/1/2026 Thế giới 4.0K

Đoàn 19 nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ chùa Hương Đạo (Texas) ngày 26/10/2025 để bắt đầu hành trình đi bộ đến Washington D.C vào giữa tháng 2. Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa hòa bình, mục tiêu lớn nhất của đoàn là kết nối và thấu hiểu những người họ gặp trên suốt chặng đường.

Tong thong Han cung Thu tuong Nhat choi trong hinh anh

Tổng thống Hàn cùng Thủ tướng Nhật chơi trống

12:19 14/1/2026 12:19 14/1/2026 Thế giới 2.8K

Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.

My doi bom IS o Syria hinh anh

Mỹ dội bom IS ở Syria

08:21 11/1/2026 08:21 11/1/2026 Thế giới 2.3K

Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.

Iran do lua vi bieu tinh hinh anh

Iran đỏ lửa vì biểu tình

13:01 10/1/2026 13:01 10/1/2026 Thế giới 6.3K

Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.

Tong thong My yeu cau doanh nghiep dau khi My dau tu 100 ty USD vao Venezuela hinh anh

Tổng thống Mỹ yêu cầu doanh nghiệp dầu khí Mỹ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

09:34 10/1/2026 09:34 10/1/2026 Thế giới 1.6K

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tại Nhà Trắng để bàn về việc đầu tư vào Venezuela. Ông cho biết ông muốn các doanh nghiệp này đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào quốc gia Nam Mỹ nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.

