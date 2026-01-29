Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.