UAV bay thẳng vào tòa nhà cao tầng tại Dubai
Đoạn video được CNN xác thực cho thấy cảnh tượng một UAV bay thẳng vào một tòa nhà cao tầng tại Dubai (UAE). Hiện chưa rõ thiệt hại đối với công trình ở mức nào.
Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hệ thống Patriot ở UAE phóng ít nhất 6 quả đạn đánh chặn để bảo vệ kho dầu Fujairah trước đòn tập kích của Iran, song ít nhất hai quả vẫn xuyên thủng lưới phòng không.
Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.
CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.
Theo CNN, loại drone bị đánh chặn trong clip này giống với drone Shahed của Iran. Hiện UAE là quốc gia vùng Vịnh phải hứng chịu các đòn tấn công từ Iran nhiều ngang... Israel.
Video được CNN xác thực cho thấy thiệt hại đã xảy ra tại tòa tháp Millennium ở Manama, Bahrain. Trong video, có thể thấy kết cấu mặt ngoài tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi trên đường phố.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.
Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các đòn không kích đánh trúng ba máy bay quân sự Iran tại sân bay Kerman, gồm cả máy bay vận tải Il-76 và hai mẫu do Mỹ sản xuất.
Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.
Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.