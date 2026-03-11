7 giờ trước
09:42 11/3/2026
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.
10 giờ trước
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng tải trên X đoạn video ghi lại một số vụ tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân và tàu rải thủy lôi của Iran. Các vụ tấn công diễn ra ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 10/3 theo giờ địa phương.
17 giờ trước
Video được CNN xác thực cho thấy thiệt hại đã xảy ra tại tòa tháp Millennium ở Manama, Bahrain. Trong video, có thể thấy kết cấu mặt ngoài tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi trên đường phố.
16:44 9/3/2026
Video mới xuất hiện cho thấy một tên lửa phòng không, được cho là Patriot, rơi khi đánh chặn mục tiêu trên không. Các tài khoản theo dõi chiến sự cho rằng tên lửa Patriot được phóng để chặn UAV Iran nhắm tới cơ sở BAPCO, nhưng không tiêu diệt mục tiêu và rơi xuống khu dân cư ở đảo Sitra.
08:13 10/3/2026
Chuẩn tướng Majid Mousavi của lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố từ nay sẽ chỉ sử dụng những loại tên lửa mang đầu đạn nặng trên một tấn sau khi các đợt phóng tên lửa mới nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông ngày 9/3.
20 giờ trước
Theo CNN, loại drone bị đánh chặn trong clip này giống với drone Shahed của Iran. Hiện UAE là quốc gia vùng Vịnh phải hứng chịu các đòn tấn công từ Iran nhiều ngang... Israel.
13:48 9/3/2026
Lửa lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Bahrain, BAPCO, trong ngày 9/3.
11:31 9/3/2026
Đoạn video do kênh Telegram của RT công bố cho thấy cảnh các đầu đạn tách ra từ tên của Iran trên bầu trời Israel trong cuộc tập kích, trước khi dội hỏa lực xuống các mục tiêu.
09:01 9/3/2026
Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 8/3 công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một trường nữ sinh tại thành phố Minab bị trúng tên lửa hôm 28/2. Hình ảnh cho thấy một quả tên lửa lao thẳng xuống khuôn viên trường trước khi phát nổ dữ dội, khiến 175 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh.
20:10 8/3/2026
Lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.