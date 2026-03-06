Iran phóng tên lửa mang đầu đạn 1,5 tấn về phía Israel
Hãng thông tấn Mehr đã công bố đoạn video ghi lại cảnh Iran phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 về phía trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion (Israel) ngày 5/3.
Video do nhân chứng tại Tehran ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ sân vận động Azadi sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Iran. Các hãng thông tấn của Iran như IRIB và WANA xác nhận sân vận động Azadi đã bị phá hủy, tuy nhiên, thời điểm chính xác sân vận động Azadi bị phá hủy chưa thể xác minh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) khiến con tàu này bốc cháy.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/3 vừa công bố trên nền tảng X đoạn video tổng hợp hình ảnh 100 giờ đầu của chiến dịch tấn công Iran. Hiện tại, Mỹ tuyên bố sẽ còn tiến hành những đòn tấn công mạnh hơn vào Iran.
Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.
Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 3/3, gây ra một đám cháy nhỏ cùng một số thiệt hại vật chất.
Tờ Times of Israel cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của PIJ, đánh trúng các ngân hàng liên kết với Hezbollah. Beirut yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí và ra lệnh cho quân đội ngăn chặn nhóm này tấn công Israel.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.