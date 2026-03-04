8 giờ trước
22:58 4/3/2026
Thế giới
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố video tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran, tuyên bố chiến dịch “không cân sức” và sẽ gia tăng áp lực quân sự lên Iran trong những ngày tới.
16 giờ trước
15:31 4/3/2026
Thế giới
Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.
07:46 3/3/2026
07:46 3/3/2026
Thế giới
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.
08:34 3/3/2026
08:34 3/3/2026
Thế giới
Tờ Times of Israel cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của PIJ, đánh trúng các ngân hàng liên kết với Hezbollah. Beirut yêu cầu nhóm này giao nộp vũ khí và ra lệnh cho quân đội ngăn chặn nhóm này tấn công Israel.
08:46 3/3/2026
08:46 3/3/2026
Thế giới
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 3/3, gây ra một đám cháy nhỏ cùng một số thiệt hại vật chất.
13:26 3/3/2026
13:26 3/3/2026
Thế giới
Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.
05:09 3/3/2026
05:09 3/3/2026
Thế giới
Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực Trung Đông. Đến cuối ngày 2/3, Iran ghi nhận 555 người thiệt mạng, phía Mỹ có 6 quân nhân tử nạn.
15:46 2/3/2026
15:46 2/3/2026
Thế giới
Phi công Mỹ xuất hiện trong video được CNN đăng tải gặp nạn ngay gần căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait.
14:15 2/3/2026
14:15 2/3/2026
Thế giới
Tàu chở dầu Skylight treo cờ Palau bốc cháy ngùn ngụt sau khi tàu trúng một vật thể bay không xác định. Ít nhất 3 tàu khác cũng đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz khiến an ninh hàng hải tại khu vực trở nên căng thẳng.
11:25 2/3/2026
11:25 2/3/2026
Thế giới
Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy mạng lưới đường hầm ngầm kiên cố với hàng loạt UAV xếp thành dãy, nhiều chiếc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Cuối video xuất hiện dòng chữ “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”.