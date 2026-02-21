14:00 18/2/2026
Thế giới
Từ những khu chợ nhỏ ở Dalarna đến các cửa hàng lưu niệm khắp Thụy Điển, ngựa Dala trở thành biểu tượng quốc gia. Mỗi năm khoảng 50.000 chú ngựa ra đời, nhưng từng sản phẩm vẫn được chế tác thủ công, mang dấu ấn riêng của người thợ.
09:53 17/2/2026
Thế giới
Tiết mục người và robot cùng trình diễn kungfu đã gây ấn tượng mạnh trong đêm Gala chào đón năm mới Bính Ngọ của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.
06:46 17/2/2026
Thế giới
Năm mới Bính Ngọ 2026, Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ gửi lời chúc năm mới tới người dân Việt Nam. Lời chúc của các Đại sứ tôn vinh sức mạnh của thể thao đồng thời gửi gắm thông điệp về bình đẳng, quyền trẻ em và một năm mới tràn đầy hy vọng.
13:46 15/2/2026
Thế giới
Nắm bắt phong cách sống của một bộ phận thanh niên độc thân và gắn bó với thú cưng, một số nhà hàng tại Trung Quốc cung cấp dịch vụ tiệc tất niên dành riêng cho thú cưng và chủ nhân.
10:41 13/2/2026
Thế giới
Đợt xuân vận của Trung Quốc - cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới - chính thức bắt đầu, dự kiến 9,5 tỷ lượt đi lại trong 40 ngày, khi nhà ga không chỉ tăng cường dịch vụ số mà còn đưa di sản văn hóa vào tận phòng chờ.
20:25 11/2/2026
Thế giới
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tiếng súng chát chúa cùng cảnh người dân hốt hoảng tháo chạy khi một tay súng nổ súng trong khuôn viên trường học ở Hat Yai, miền nam Thái Lan vào chiều ngày 11/2, làm nhiều giáo viên và học sinh bị thương.
15:51 11/2/2026
Thế giới
Sau hơn ba tháng bộ hành qua 9 bang nước Mỹ giữa mùa đông giá rét, đoàn nhà sư cùng chú chó cứu hộ đã đến Washington, khép lại hành trình lan tỏa thông điệp an lạc và chữa lành nội tâm.
16:02 10/2/2026
Thế giới
Ông Andrea Francisi, Giám đốc điều hành công tác tổ chức của Thế vận hội năm nay, khẳng định ban tổ chứ đang xem xét kỹ lưỡng để xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu.
21:22 9/2/2026
Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi màn trình diễn của ca sĩ Bad Bunny tại trận tranh siêu cúp Super Bowl là “một cú tát vào mặt nước Mỹ” và cho rằng “không ai hiểu anh ta đang nói gì. Đây là tiết mục tuyệt đối tệ hại, tệ nhất từ trước đến nay”.
07:15 9/2/2026
Thế giới
Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đăng tải các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng Lyubomir Korba rời hiện trường ám sát, vứt vật giống súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt, cùng hình ảnh đặc vụ áp giải nghi phạm từ máy bay về Nga.