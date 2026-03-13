2 giờ trước
09:18 13/3/2026
Thế giới
7.1K
Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.
3 giờ trước
08:04 13/3/2026
Thế giới
4.6K
Ngày 12/3, hai tàu chở nhiên liệu nổ gần Umm Qasr của Iraq làm 1 người chết, 38 người được cứu. Cùng lúc, nhiều tàu khác trúng vật thể lạ tại eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải chiến lược thêm bất ổn.
14 giờ trước
21:10 12/3/2026
Thế giới
12.8K
Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.
15:37 11/3/2026
Thế giới
12.5K
Đợt tấn công mới ngày 11/3 được Iran đánh giá là “dữ dội nhất” kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhiều hệ thống phòng không trong khu vực phải liên tục đánh chặn, còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh.
07:23 12/3/2026
Thế giới
4.8K
CENTCOM công bố đoạn video mới về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Chỉ huy CENTCOM cho biết kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong Iran, trong đó có hơn 60 tàu thuyền, bằng nhiều loại vũ khí chính xác.
08:56 12/3/2026
Thế giới
14.0K
Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.
10:14 12/3/2026
Thế giới
4.2K
Đoạn video được CNN xác thực cho thấy cảnh tượng một UAV bay thẳng vào một tòa nhà cao tầng tại Dubai (UAE). Hiện chưa rõ thiệt hại đối với công trình ở mức nào.
20 giờ trước
15:38 12/3/2026
Thế giới
5.4K
Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các đòn không kích đánh trúng ba máy bay quân sự Iran tại sân bay Kerman, gồm cả máy bay vận tải Il-76 và hai mẫu do Mỹ sản xuất.
20 giờ trước
15:26 12/3/2026
Thế giới
1.2K
Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hệ thống Patriot ở UAE phóng ít nhất 6 quả đạn đánh chặn để bảo vệ kho dầu Fujairah trước đòn tập kích của Iran, song ít nhất hai quả vẫn xuyên thủng lưới phòng không.
09:42 11/3/2026
Thế giới
52.9K
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phóng loạt UAV và tên lửa chiến lược, gồm Qadr, Emad, Fattah và tên lửa siêu vượt âm Khyber trong đợt tấn công thứ 34 nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, cho rằng chiến trường đã bước sang “một giai đoạn mới”.