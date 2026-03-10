Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Video My tan cong tau san bay Iran hinh anh

Video Mỹ tấn công tàu sân bay Iran

18:25 6/3/2026 18:25 6/3/2026 Thế giới 38.6K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố đoạn video về một cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở thiết bị bay không người lái (UAV) khiến con tàu này bốc cháy.

Khoi boc len mu mit tu san van dong tai Tehran hinh anh

Khói bốc lên mù mịt từ sân vận động tại Tehran

13:49 6/3/2026 13:49 6/3/2026 Thế giới 29.6K

Video do nhân chứng tại Tehran ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ sân vận động Azadi sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào thủ đô Iran. Các hãng thông tấn của Iran như IRIB và WANA xác nhận sân vận động Azadi đã bị phá hủy, tuy nhiên, thời điểm chính xác sân vận động Azadi bị phá hủy chưa thể xác minh. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Nhin lai 100 gio My tan cong Iran hinh anh

Nhìn lại 100 giờ Mỹ tấn công Iran

15:12 5/3/2026 15:12 5/3/2026 Thế giới 12.9K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/3 vừa công bố trên nền tảng X đoạn video tổng hợp hình ảnh 100 giờ đầu của chiến dịch tấn công Iran. Hiện tại, Mỹ tuyên bố sẽ còn tiến hành những đòn tấn công mạnh hơn vào Iran.

Lanh su quan My tai Dubai boc chay, nghi vi drone Iran hinh anh

Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy, nghi vì drone Iran

15:31 4/3/2026 15:31 4/3/2026 Thế giới 15.3K

Khuôn viên Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai bốc cháy lúc đêm muộn ngày 3/3 giờ địa phương. Theo CNN, vụ cháy xảy ra vì drone của Iran tấn công công trình. Lửa và khói đen đã bùng lên từ bãi đậu xe. Giới chức Dubai cho biết đám cháy được khống chế nhanh chóng, không có ai bị thương.

Israel tap kich thang vao he thong phong khong Iran hinh anh

Israel tập kích thẳng vào hệ thống phòng không Iran

13:51 4/3/2026 13:51 4/3/2026 Thế giới 20.9K

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh không kích nhằm vào một nhóm binh sĩ Iran đang vận hành hệ thống phòng không, đồng thời tấn công một trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất được quân đội Iran sử dụng.

Bieu tuong quyen luc Iran trung hoa luc hinh anh

Biểu tượng quyền lực Iran trúng hỏa lực

13:26 3/3/2026 13:26 3/3/2026 Thế giới 6.7K

Cung điện Golestan - di sản UNESCO và là biểu tượng quyền lực của Iran - đã bị hư hại nặng nề sau các đợt không kích của liên quân Mỹ - Israel. Tuy nhiên, toàn bộ hiện vật bảo tàng đã được chuyển vào hầm lưu trữ kiên cố. Đây là trung tâm quyền lực lâu đời của Iran, bắt đầu từ thời kỳ dời đô về Tehran dưới triều đại Qajar và tiếp tục duy trì vị thế dưới thời Pahlavi.

Qua cau lua bung len gan tru so dai truyen hinh nha nuoc Iran hinh anh

Quả cầu lửa bùng lên gần trụ sở đài truyền hình nhà nước Iran

07:46 3/3/2026 07:46 3/3/2026 Thế giới 21.3K

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.

Iran tra dua, 6 quan nhan My tu nan hinh anh

Iran trả đũa, 6 quân nhân Mỹ tử nạn

05:09 3/3/2026 05:09 3/3/2026 Thế giới 2.9K

Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực Trung Đông. Đến cuối ngày 2/3, Iran ghi nhận 555 người thiệt mạng, phía Mỹ có 6 quân nhân tử nạn.

Iran he lo kho vu khi ngam do so duoi long dat hinh anh

Iran hé lộ kho vũ khí ngầm đồ sộ dưới lòng đất

11:25 2/3/2026 11:25 2/3/2026 Thế giới 30.5K

Video do truyền thông nhà nước Iran công bố cho thấy mạng lưới đường hầm ngầm kiên cố với hàng loạt UAV xếp thành dãy, nhiều chiếc đặt sẵn trên bệ phóng rocket. Cuối video xuất hiện dòng chữ “Hãy chờ tiếng chuông báo tử vang lên một lần nữa”.

Chien ham My phong ten lua vao tru so Ve binh Cach mang Hoi giao Iran hinh anh

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa vào trụ sở Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

06:33 2/3/2026 06:33 2/3/2026 Thế giới 17.8K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 (giờ Việt Nam) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một chiến hạm nước này khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ lớn liên tiếp xảy ra tại khu vực mục tiêu, tạo thành các cột khói dày đặc.

Tiem kich roi gan can cu quan su cua My tai Kuwait hinh anh

Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait

21:32 1/3/2026 21:32 1/3/2026 Thế giới 54.8K

Video được CNN xác thực cho thấy một máy bay hai động cơ rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait. Chiếc máy bay có đặc điểm tương đồng với tiêm kích F-15 của Mỹ, song thông tin máy bay thuộc không quân nước nào chưa được làm rõ. Giới chức Mỹ chưa phản hồi về vụ việc.

Bo Tu lenh Trung tam My tung video ve don tan cong Iran hinh anh

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tung video về đòn tấn công Iran

10:43 1/3/2026 10:43 1/3/2026 Thế giới 22.7K

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ tiến hành các đòn tấn công nhanh và dứt khoát nhằm vào Iran theo chỉ đạo. Thông tin và hình ảnh chi tiết về các đòn tấn công của Mỹ vào Iran hiện rất hạn chế, đây được xem là những thông tin chính thức đầu tiên do lực lượng Mỹ đưa ra.

Khoanh khac Iran khai hoa ten lua dan dao hinh anh

Khoảnh khắc Iran khai hỏa tên lửa đạn đạo

23:14 28/2/2026 23:14 28/2/2026 Thế giới 11.1K

Hãng tin nhà nước Iran tung video cận cảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng ngày 28/2. Iran đã tiến hành tấn công vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông nhằm đáp trả các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào nước này.

Israel khong kich be phong ten lua Iran hinh anh

Israel không kích bệ phóng tên lửa Iran

21:21 28/2/2026 21:21 28/2/2026 Thế giới 22.3K

Quân đội Israel đã công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích tại khu vực miền tây Iran, nhằm vào các binh sĩ Iran khi họ đang chuẩn bị phóng tên lửa, cùng những bệ phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng khai hỏa nhằm đáp trả đòn không kích trước đó của Tel Aviv.

Khoanh khac ten lua Israel 'bay qua Iraq' de tan cong Iran hinh anh

Khoảnh khắc tên lửa Israel 'bay qua Iraq' để tấn công Iran

15:55 28/2/2026 15:55 28/2/2026 Thế giới 58.0K

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nhiều tên lửa bay ở tầm thấp, di chuyển qua lãnh thổ Iraq trước khi tiến vào không phận Iran ngày 28/2. Hình ảnh xuất hiện không lâu trước khi phía Iraq phát đi thông báo đóng cửa không phận.

