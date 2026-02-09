13:48 7/2/2026
Thế giới
Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc mang đến màn trình diễn ấn tượng tại Triển lãm Hàng không Singapore, với 6 tiêm kích J-10C xếp đội hình, xả khói màu và nhào lộn kỹ thuật trên bầu trời Changi.
Thế giới
Tiêm kích Su-30MKM của không quân Malaysia được đánh giá là màn trình diễn nổi bật nhất sự kiện, với các động tác leo cao, thả mồi bẫy ngoạn mục, phô diễn năng lực của biến thể do Nga chế tạo riêng.
Thế giới
Ngay sau cuộc hội đàm tại Yokosuka ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã cởi cà vạt, giao lưu bóng bàn, tạo dấu ấn ngoại giao mềm hiếm thấy. Hai vị bộ trưởng Quốc phòng hòa nhau 2-2 sau 4 ván đấu.
Thế giới
Phân tích từng khung hình cho thấy chuỗi hành động của Alex Pretti và hai đặc vụ nhập cư liên bang tại Minneapolis (Mỹ) đã dẫn tới việc sử dụng vũ lực gây chết người.
Thế giới
Trong buổi đối thoại cử tri ở Minneapolis ngày 27/1, dân biểu Ilhan Omar bất ngờ bị một người đàn ông xịt chất lỏng chưa rõ nguồn gốc và la hét trước khi bị lực lượng an ninh khống chế
Thế giới
Cảnh sát Philippines đang điều tra khả năng nhóm tấn công thị trưởng thị trấn Shariff Aguak là những sát thủ được thuê để gây án.
Thế giới
Một đoạn video được đăng tải cho thấy ông nạn nhân Alex Pretti bị đặc vụ ICE bắn chết ngày 24/1 đứng trên đường và giơ điện thoại lên để ghi hình các đặc vụ liên bang chứ không phải súng như cáo buộc từ các quan chức chính quyền Trump. Khi bị một đặc vụ đẩy lùi, ông rút lui nhưng vẫn tiếp tục dùng điện thoại quay phim.
Thế giới
Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.
Thế giới
Hiện các cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích đang bùng phát tại Minneapolis. Cảnh sát thành phố Minneapolis, lực lượng an ninh bang Minnesota và các đặc vụ nhập cư liên bang nỗ lực phối hợp kiểm soát đám đông.
Thế giới
Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.