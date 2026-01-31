Những sai lầm chí mạng khi đặc vụ bắn chết người đàn ông Mỹ
Phân tích từng khung hình cho thấy chuỗi hành động của Alex Pretti và hai đặc vụ nhập cư liên bang tại Minneapolis (Mỹ) đã dẫn tới việc sử dụng vũ lực gây chết người.
Ngay sau cuộc hội đàm tại Yokosuka ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã cởi cà vạt, giao lưu bóng bàn, tạo dấu ấn ngoại giao mềm hiếm thấy. Hai vị bộ trưởng Quốc phòng hòa nhau 2-2 sau 4 ván đấu.
Trong buổi đối thoại cử tri ở Minneapolis ngày 27/1, dân biểu Ilhan Omar bất ngờ bị một người đàn ông xịt chất lỏng chưa rõ nguồn gốc và la hét trước khi bị lực lượng an ninh khống chế
Cảnh sát Philippines đang điều tra khả năng nhóm tấn công thị trưởng thị trấn Shariff Aguak là những sát thủ được thuê để gây án.
Một đoạn video được đăng tải cho thấy ông nạn nhân Alex Pretti bị đặc vụ ICE bắn chết ngày 24/1 đứng trên đường và giơ điện thoại lên để ghi hình các đặc vụ liên bang chứ không phải súng như cáo buộc từ các quan chức chính quyền Trump. Khi bị một đặc vụ đẩy lùi, ông rút lui nhưng vẫn tiếp tục dùng điện thoại quay phim.
Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.
Hiện các cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích đang bùng phát tại Minneapolis. Cảnh sát thành phố Minneapolis, lực lượng an ninh bang Minnesota và các đặc vụ nhập cư liên bang nỗ lực phối hợp kiểm soát đám đông.
Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.
Khoảng 1,3 triệu người dân Gaza đang rơi vào tình cảnh cần viện trợ khẩn cấp về y tế, lương thực và nơi ở. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này càng trở nên trầm trọng khi mùa đông tràn về, mang theo những đợt mưa lớn và nhiệt độ giảm sâu khắc nghiệt.
ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.
Đoàn 19 nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ chùa Hương Đạo (Texas) ngày 26/10/2025 để bắt đầu hành trình đi bộ đến Washington D.C vào giữa tháng 2. Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa hòa bình, mục tiêu lớn nhất của đoàn là kết nối và thấu hiểu những người họ gặp trên suốt chặng đường.