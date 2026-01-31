Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tong thong Han cung Thu tuong Nhat choi trong hinh anh

Tổng thống Hàn cùng Thủ tướng Nhật chơi trống

12:19 14/1/2026 12:19 14/1/2026 Thế giới 2.2K

Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.

My doi bom IS o Syria hinh anh

Mỹ dội bom IS ở Syria

08:21 11/1/2026 08:21 11/1/2026 Thế giới 2.2K

Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.

Iran do lua vi bieu tinh hinh anh

Iran đỏ lửa vì biểu tình

13:01 10/1/2026 13:01 10/1/2026 Thế giới 6.3K

Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.

Tong thong My yeu cau doanh nghiep dau khi My dau tu 100 ty USD vao Venezuela hinh anh

Tổng thống Mỹ yêu cầu doanh nghiệp dầu khí Mỹ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

09:34 10/1/2026 09:34 10/1/2026 Thế giới 1.6K

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tại Nhà Trắng để bàn về việc đầu tư vào Venezuela. Ông cho biết ông muốn các doanh nghiệp này đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào quốc gia Nam Mỹ nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.

Can canh My chan tau cho dau thu 5 tu Venezuela hinh anh

Cận cảnh Mỹ chặn tàu chở dầu thứ 5 từ Venezuela

09:33 10/1/2026 09:33 10/1/2026 Thế giới

Ngày 9/1, Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, đây là tàu chở dầu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây. Động thái cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela, nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Toan canh My chan bat tau Bella 1 va tau Sophia trong ngay 7/1 hinh anh

Toàn cảnh Mỹ chặn bắt tàu Bella 1 và tàu Sophia trong ngày 7/1

08:16 8/1/2026 08:16 8/1/2026 Thế giới 1.1K

Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 7/1 đã liên tiếp chặn bắt hai tàu chở dầu Bella 1 và Sophia. Đáng chú ý, tàu Bella 1 đã bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao suốt hơn hai tuần qua trên biển. Những động thái này cho thấy Washington đang thực thi một cuộc “phong tỏa” hàng hải toàn diện rộng, nhằm triệt hạ các tàu bị trừng phạt có liên quan tới dầu mỏ Venezuela.

No sung gan dinh Tong thong Venezuela hinh anh

Nổ súng gần dinh Tổng thống Venezuela

14:32 6/1/2026 14:32 6/1/2026 Thế giới 10.5K

Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài cung điện Miraflores tại thủ đô Caracas vào ngày 5/1, theo RT. Lực lượng binh sĩ vũ trang cùng xe bọc thép nhanh chóng được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Các báo cáo cho biết quân đội Venezuela đã nổ súng nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện phía trên dinh tổng thống giữa bối cảnh tình hình an ninh thắt chặt.

Hien truong quan bar Le Constellation sau vu chay tham khoc khien 40 nguoi thiet mang hinh anh

Hiện trường quán bar Le Constellation sau vụ cháy thảm khốc khiến 40 người thiệt mạng

08:31 6/1/2026 08:31 6/1/2026 Thế giới

Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.

My tan cong Caracas (Venezuela) bang loat vu no hinh anh

Mỹ tấn công Caracas (Venezuela) bằng loạt vụ nổ

07:29 6/1/2026 07:29 6/1/2026 Thế giới 1.2K

Chiến dịch "Operation Absolute Resolve" của Mỹ mở màn bằng loạt vụ nổ chấn động tại Caracas vào khoảng 2h sáng ngày 3/1 (giờ địa phương). Nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, phía Mỹ đã thực hiện cắt điện trên toàn thành phố, tạo điều kiện cho các trực thăng quân sự tiếp cận căn cứ Fort Tiuna một cách an toàn.

Hinh anh dau tien ve phu nhan ong Maduro tren dat My hinh anh

Hình ảnh đầu tiên về phu nhân ông Maduro trên đất Mỹ

22:28 4/1/2026 22:28 4/1/2026 Thế giới 4.8K

Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).

Can canh ong Maduro toi Trai giam Metropolitan hinh anh

Cận cảnh ông Maduro tới Trại giam Metropolitan

13:04 4/1/2026 13:04 4/1/2026 Thế giới 17.5K

Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.

Hinh anh ap giai ong Maduro den My hinh anh

Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ

09:33 4/1/2026 09:33 4/1/2026 Thế giới 26.6K

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Ong Maduro xuong may bay o New York hinh anh

Ông Maduro xuống máy bay ở New York

07:26 4/1/2026 07:26 4/1/2026 Thế giới 17.3K

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Thuy Si bang hoang sau vu chay kinh hoang hinh anh

Thụy Sĩ bàng hoàng sau vụ cháy kinh hoàng

14:18 2/1/2026 14:18 2/1/2026 Thế giới 1.8K

Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy đã cướp đi 40 sinh mạng và làm hơn 115 người bị thương. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

