Ông Trump tung clip về vụ tấn công đảo Kharg - báu vật của Iran
Ngày 13/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung video Mỹ tấn công đảo Kharg - trái tim dầu mỏ của Iran, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
Một tàu chở dầu của Mỹ đã bốc cháy sau một vụ tấn công ngoài khơi Sharjah, UAE, gần eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Hình ảnh từ video do Press TV công bố cho thấy đám cháy lớn và cột khói đen bốc lên trên tàu.
Khu vực Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông. Hiện tại, cuộc sống của người dân tại nhiều quốc gia trong khu vực bị đảo lộn vì những việc đơn giản hàng ngày như đổ xăng, nạp bình gas nay đều thách thức sự kiên nhẫn chờ đợi.
Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.
Ngày 12/3, hai tàu chở nhiên liệu nổ gần Umm Qasr của Iraq làm 1 người chết, 38 người được cứu. Cùng lúc, nhiều tàu khác trúng vật thể lạ tại eo biển Hormuz, khiến tuyến hàng hải chiến lược thêm bất ổn.
Ngay sau mệnh lệnh từ lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, Iran tung tên lửa Emad, Qadr, Khaibar Shekan và UAV mang thuốc nổ vào Tel Aviv cùng các căn cứ Mỹ.
Video ghi lại cảnh ít nhất một chiếc máy bay ném bom chiến lược Rockwell B-1 Lancer tại căn cứ RAF Fairford ở Anh được tháo bệ phóng tên lửa khỏi khoang vũ khí, trong khi bom dẫn đường JDAM đang được nạp lên máy bay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Iran leo thang.
Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy các đòn không kích đánh trúng ba máy bay quân sự Iran tại sân bay Kerman, gồm cả máy bay vận tải Il-76 và hai mẫu do Mỹ sản xuất.
Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hệ thống Patriot ở UAE phóng ít nhất 6 quả đạn đánh chặn để bảo vệ kho dầu Fujairah trước đòn tập kích của Iran, song ít nhất hai quả vẫn xuyên thủng lưới phòng không.
Đoạn video được CNN xác thực cho thấy cảnh tượng một UAV bay thẳng vào một tòa nhà cao tầng tại Dubai (UAE). Hiện chưa rõ thiệt hại đối với công trình ở mức nào.
Hãng tin nhà nước của ONA cho biết lực lượng khẩn cấp tại Oman đang nỗ lực khống chế đám cháy tại các bồn chứa nhiên liệu ở cảng Salalah.