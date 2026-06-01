Iran đăng video 'tên lửa Patriot phóng xịt
Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.
Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.
Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.
Video do truyền thông nhà nước Iran (IRIB) chia sẻ ngày 1/6 tuyên bố ghi lại các vụ phóng tên lửa của nước này kèm theo thông điệp cảnh báo gửi tới Washington.
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