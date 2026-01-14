Thiếu nữ Nhật leo 60 tầng nhà để kỷ niệm tuổi trưởng thành
Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành theo luật pháp từ 20 tuổi xuống 18 tuổi trong năm 2022, song nhiều người vẫn coi tuổi 20 là dấu mốc quan trọng để tổ chức các hoạt động chào mừng.
Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.
Ngày 8/1, phi cơ "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán và thuyết âm mưu trên mạng xã hội Mỹ.
Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.
Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.
Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza, theo các nguồn tin từ lực lượng y tế địa phương chia sẻ với Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tại Nhà Trắng để bàn về việc đầu tư vào Venezuela. Ông cho biết ông muốn các doanh nghiệp này đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào quốc gia Nam Mỹ nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.
Ngày 9/1, Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, đây là tàu chở dầu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây. Động thái cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela, nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều vật thể phát sáng lao xuống miền tây Ukraine, nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng loại vũ khí mới này.
Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.
Sáng 7/1 (giờ Mỹ), một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.