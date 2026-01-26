7 giờ trước
05:05 26/1/2026
Thế giới
Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.
21 giờ trước
Hiện các cuộc biểu tình và làn sóng chỉ trích đang bùng phát tại Minneapolis. Cảnh sát thành phố Minneapolis, lực lượng an ninh bang Minnesota và các đặc vụ nhập cư liên bang nỗ lực phối hợp kiểm soát đám đông.
00:00 23/1/2026
Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.
04:14 20/1/2026
Khoảng 1,3 triệu người dân Gaza đang rơi vào tình cảnh cần viện trợ khẩn cấp về y tế, lương thực và nơi ở. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này càng trở nên trầm trọng khi mùa đông tràn về, mang theo những đợt mưa lớn và nhiệt độ giảm sâu khắc nghiệt.
18:33 19/1/2026
ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.
15:24 15/1/2026
Đoàn 19 nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ chùa Hương Đạo (Texas) ngày 26/10/2025 để bắt đầu hành trình đi bộ đến Washington D.C vào giữa tháng 2. Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa hòa bình, mục tiêu lớn nhất của đoàn là kết nối và thấu hiểu những người họ gặp trên suốt chặng đường.
14:00 15/1/2026
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định mang tính đột phá.
05:04 15/1/2026
Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi dường như giơ ngón tay giữa về phía một người biểu tình ở Detroit, sau tiếng hét “kẻ bảo vệ ấu dâm”. Video do TMZ chia sẻ cho thấy ông chỉ tay, nói vài lời rồi có cử chỉ phản cảm.
12:19 14/1/2026
Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.
11:53 13/1/2026
Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành theo luật pháp từ 20 tuổi xuống 18 tuổi trong năm 2022, song nhiều người vẫn coi tuổi 20 là dấu mốc quan trọng để tổ chức các hoạt động chào mừng.