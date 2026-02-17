Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Bao My tung video he lo nan nhan bi ICE ban khong he cam sung hinh anh

Báo Mỹ tung video hé lộ nạn nhân bị ICE bắn không hề cầm súng

11:22 26/1/2026 11:22 26/1/2026 Thế giới 2.0K

Một đoạn video được đăng tải cho thấy ông nạn nhân Alex Pretti bị đặc vụ ICE bắn chết ngày 24/1 đứng trên đường và giơ điện thoại lên để ghi hình các đặc vụ liên bang chứ không phải súng như cáo buộc từ các quan chức chính quyền Trump. Khi bị một đặc vụ đẩy lùi, ông rút lui nhưng vẫn tiếp tục dùng điện thoại quay phim.

Dac vu lien bang tuoc sung, ban chet cong dan My hinh anh

Đặc vụ liên bang tước súng, bắn chết công dân Mỹ

05:05 26/1/2026 05:05 26/1/2026 Thế giới 6.9K

Đặc vụ liên bang mặc áo khoác xám được cho là đã khống chế, lấy súng từ thắt lưng của Alex Pretti rồi bắn tử vong công dân người Mỹ này. Vụ nổ súng ở Minneapolis làm bùng lên các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều thành phố của quốc gia này.

Cu bat tay 'dau luc' dai 30 giay cua ong Trump va ong Macron hinh anh

Cú bắt tay 'đấu lực' dài 30 giây của ông Trump và ông Macron

00:00 23/1/2026 00:00 23/1/2026 Thế giới 2.9K

Hai nhà lãnh đạo từng có cú bắt tay dài tới gần 30 giây tại Paris hồi năm 2017. Khi đó, ông Macron muốn chứng tỏ mình không dễ bị áp đảo, nên trong cú bắt tay với ông Trump, khi thấy ông Trump định rút tay, ông Macron vẫn giữ chặt. Sau đó, hai người cùng siết chặt tay, không ai chịu buông trước.

Mua dong khac nghiet o Gaza hinh anh

Mùa đông khắc nghiệt ở Gaza

04:14 20/1/2026 04:14 20/1/2026 Thế giới

Khoảng 1,3 triệu người dân Gaza đang rơi vào tình cảnh cần viện trợ khẩn cấp về y tế, lương thực và nơi ở. Cuộc khủng hoảng nhân đạo này càng trở nên trầm trọng khi mùa đông tràn về, mang theo những đợt mưa lớn và nhiệt độ giảm sâu khắc nghiệt.

No nha may thep o Trung Quoc hinh anh

Nổ nhà máy thép ở Trung Quốc

18:33 19/1/2026 18:33 19/1/2026 Thế giới

ngày 18/1, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn thép Bao Gang, thành phố Bao Đầu thuộc Khu tự trị Nội Mông. Vụ việc đã tạo ra các cột khói khổng lồ bốc lên từ nhà máy, gây ra rung chấn lan rộng nhiều km và làm vỡ cửa kính của các tòa nhà khu vực xung quanh.

19 nha su di bo xuyen nuoc My keu goi hoa binh hinh anh

19 nhà sư đi bộ xuyên nước Mỹ kêu gọi hòa bình

15:24 15/1/2026 15:24 15/1/2026 Thế giới 4.0K

Đoàn 19 nhà sư từ khắp nơi trên thế giới đã xuất phát từ chùa Hương Đạo (Texas) ngày 26/10/2025 để bắt đầu hành trình đi bộ đến Washington D.C vào giữa tháng 2. Bên cạnh sứ mệnh lan tỏa hòa bình, mục tiêu lớn nhất của đoàn là kết nối và thấu hiểu những người họ gặp trên suốt chặng đường.

Tong thong Han cung Thu tuong Nhat choi trong hinh anh

Tổng thống Hàn cùng Thủ tướng Nhật chơi trống

12:19 14/1/2026 12:19 14/1/2026 Thế giới 2.8K

Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.

My doi bom IS o Syria hinh anh

Mỹ dội bom IS ở Syria

08:21 11/1/2026 08:21 11/1/2026 Thế giới 2.2K

Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.

Iran do lua vi bieu tinh hinh anh

Iran đỏ lửa vì biểu tình

13:01 10/1/2026 13:01 10/1/2026 Thế giới 6.3K

Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.

Tong thong My yeu cau doanh nghiep dau khi My dau tu 100 ty USD vao Venezuela hinh anh

Tổng thống Mỹ yêu cầu doanh nghiệp dầu khí Mỹ đầu tư 100 tỷ USD vào Venezuela

09:34 10/1/2026 09:34 10/1/2026 Thế giới 1.6K

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tại Nhà Trắng để bàn về việc đầu tư vào Venezuela. Ông cho biết ông muốn các doanh nghiệp này đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào quốc gia Nam Mỹ nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.

Can canh My chan tau cho dau thu 5 tu Venezuela hinh anh

Cận cảnh Mỹ chặn tàu chở dầu thứ 5 từ Venezuela

09:33 10/1/2026 09:33 10/1/2026 Thế giới

Ngày 9/1, Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, đây là tàu chở dầu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây. Động thái cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela, nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Toan canh My chan bat tau Bella 1 va tau Sophia trong ngay 7/1 hinh anh

Toàn cảnh Mỹ chặn bắt tàu Bella 1 và tàu Sophia trong ngày 7/1

08:16 8/1/2026 08:16 8/1/2026 Thế giới 1.1K

Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 7/1 đã liên tiếp chặn bắt hai tàu chở dầu Bella 1 và Sophia. Đáng chú ý, tàu Bella 1 đã bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao suốt hơn hai tuần qua trên biển. Những động thái này cho thấy Washington đang thực thi một cuộc “phong tỏa” hàng hải toàn diện rộng, nhằm triệt hạ các tàu bị trừng phạt có liên quan tới dầu mỏ Venezuela.

No sung gan dinh Tong thong Venezuela hinh anh

Nổ súng gần dinh Tổng thống Venezuela

14:32 6/1/2026 14:32 6/1/2026 Thế giới 10.5K

Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài cung điện Miraflores tại thủ đô Caracas vào ngày 5/1, theo RT. Lực lượng binh sĩ vũ trang cùng xe bọc thép nhanh chóng được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Các báo cáo cho biết quân đội Venezuela đã nổ súng nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện phía trên dinh tổng thống giữa bối cảnh tình hình an ninh thắt chặt.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý