Toan canh My chan bat tau Bella 1 va tau Sophia trong ngay 7/1 hinh anh

Toàn cảnh Mỹ chặn bắt tàu Bella 1 và tàu Sophia trong ngày 7/1

08:16 8/1/2026 08:16 8/1/2026 Thế giới 1.1K

Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 7/1 đã liên tiếp chặn bắt hai tàu chở dầu Bella 1 và Sophia. Đáng chú ý, tàu Bella 1 đã bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao suốt hơn hai tuần qua trên biển. Những động thái này cho thấy Washington đang thực thi một cuộc “phong tỏa” hàng hải toàn diện rộng, nhằm triệt hạ các tàu bị trừng phạt có liên quan tới dầu mỏ Venezuela.

No sung gan dinh Tong thong Venezuela hinh anh

Nổ súng gần dinh Tổng thống Venezuela

14:32 6/1/2026 14:32 6/1/2026 Thế giới 10.5K

Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài cung điện Miraflores tại thủ đô Caracas vào ngày 5/1, theo RT. Lực lượng binh sĩ vũ trang cùng xe bọc thép nhanh chóng được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Các báo cáo cho biết quân đội Venezuela đã nổ súng nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện phía trên dinh tổng thống giữa bối cảnh tình hình an ninh thắt chặt.

Hien truong quan bar Le Constellation sau vu chay tham khoc khien 40 nguoi thiet mang hinh anh

Hiện trường quán bar Le Constellation sau vụ cháy thảm khốc khiến 40 người thiệt mạng

08:31 6/1/2026 08:31 6/1/2026 Thế giới

Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.

My tan cong Caracas (Venezuela) bang loat vu no hinh anh

Mỹ tấn công Caracas (Venezuela) bằng loạt vụ nổ

07:29 6/1/2026 07:29 6/1/2026 Thế giới 1.2K

Chiến dịch "Operation Absolute Resolve" của Mỹ mở màn bằng loạt vụ nổ chấn động tại Caracas vào khoảng 2h sáng ngày 3/1 (giờ địa phương). Nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, phía Mỹ đã thực hiện cắt điện trên toàn thành phố, tạo điều kiện cho các trực thăng quân sự tiếp cận căn cứ Fort Tiuna một cách an toàn.

Hinh anh dau tien ve phu nhan ong Maduro tren dat My hinh anh

Hình ảnh đầu tiên về phu nhân ông Maduro trên đất Mỹ

22:28 4/1/2026 22:28 4/1/2026 Thế giới 4.8K

Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).

Can canh ong Maduro toi Trai giam Metropolitan hinh anh

Cận cảnh ông Maduro tới Trại giam Metropolitan

13:04 4/1/2026 13:04 4/1/2026 Thế giới 17.5K

Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.

Hinh anh ap giai ong Maduro den My hinh anh

Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ

09:33 4/1/2026 09:33 4/1/2026 Thế giới 26.6K

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Ong Maduro xuong may bay o New York hinh anh

Ông Maduro xuống máy bay ở New York

07:26 4/1/2026 07:26 4/1/2026 Thế giới 17.3K

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.

Thuy Si bang hoang sau vu chay kinh hoang hinh anh

Thụy Sĩ bàng hoàng sau vụ cháy kinh hoàng

14:18 2/1/2026 14:18 2/1/2026 Thế giới 1.8K

Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy đã cướp đi 40 sinh mạng và làm hơn 115 người bị thương. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Nhung quay sach cu ton tai gan 500 nam ven bo song Seine (Phap) hinh anh

Những quầy sách cũ tồn tại gần 500 năm ven bờ sông Seine (Pháp)

08:16 1/1/2026 08:16 1/1/2026 Thế giới

Từng có những thời điểm hoạt động bán sách cũ ven bờ sông Seine rơi vào khủng hoảng, chẳng hạn đại dịch Covid-19 từng khiến những người bán sách tại đây lao đao. Nhưng sau những thời điểm khó khăn nhất, các quầy sách cũ vẫn mở cửa trở lại, tiếp nối truyền thống gần 500 năm của chợ sách nằm bên bờ sông Seine của Paris, Pháp.

Video UAV tan cong dinh thu cua Tong thong Putin hinh anh

Video UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin

23:18 31/12/2025 23:18 31/12/2025 Thế giới 5.0K

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ, mà Moscow cáo buộc do Ukraine điều khiển, nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại khu vực Tây Bắc nước Nga hồi đầu tuần.

Trinh dien anh sang tai Trung Quoc hinh anh

Trình diễn ánh sáng tại Trung Quốc

15:05 31/12/2025 15:05 31/12/2025 Thế giới

Để tạo hiệu ứng chờ đón chương trình Gala Xuân 2026 đón Tết âm lịch, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) thực hiện, các công trình nổi bật tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu trình diễn ánh sáng.

Trien lam den long chao nam moi 2026 tai Ngan Xuyen (Trung Quoc) hinh anh

Triển lãm đèn lồng chào năm mới 2026 tại Ngân Xuyên (Trung Quốc)

15:05 31/12/2025 15:05 31/12/2025 Thế giới

Triển lãm đèn lồng đang diễn ra tại Triển lãm Flower Expo Park ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Triển lãm vừa khai mạc ngày 27/12 để chào đón năm mới 2026. Sự kiện được chia thành 5 khu trưng bày theo chủ đề, giới thiệu hơn 100 cụm đèn lồng cỡ lớn. Nổi bật trong số này là nhóm tượng ngựa phi nước đại cao tới 13 m cùng nhiều mẫu đèn lồng lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại.

Khach hang lo lang tap trung tai ngan hang sau vu trom hinh anh

Khách hàng lo lắng tập trung tại ngân hàng sau vụ trộm

07:52 31/12/2025 07:52 31/12/2025 Thế giới

Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Trước đó, băng trộm đã đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

