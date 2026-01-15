12:19 14/1/2026
Thế giới
Sau cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/1 tại thành phố Nara (Nhật Bản), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã cùng đánh trống, trình diễn hai ca khúc K-pop nổi tiếng Dynamite và Golden.
Thế giới
Tổng thống Donald Trump gây tranh cãi khi dường như giơ ngón tay giữa về phía một người biểu tình ở Detroit, sau tiếng hét “kẻ bảo vệ ấu dâm”. Video do TMZ chia sẻ cho thấy ông chỉ tay, nói vài lời rồi có cử chỉ phản cảm.
Trước thềm Đại hội Đảng XIV, Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết định mang tính đột phá.
Nhật Bản đã hạ độ tuổi trưởng thành theo luật pháp từ 20 tuổi xuống 18 tuổi trong năm 2022, song nhiều người vẫn coi tuổi 20 là dấu mốc quan trọng để tổ chức các hoạt động chào mừng.
Ngày 8/1, phi cơ "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles, làm dấy lên hàng loạt đồn đoán và thuyết âm mưu trên mạng xã hội Mỹ.
Ngày 10/1, lực lượng Mỹ và đồng minh không kích các mục tiêu của IS ở Syria. Video do CENTCOM chia sẻ cho thấy các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích và sau đó là một số vụ nổ, dường như ở các khu vực nông thôn.
Theo CNN, các cuộc biểu tình tại Iran vẫn chưa hạ nhiệt sau hơn 10 ngày bùng phát, khi người dân xuống đường phản đối tình trạng suy thoái kinh tế. Trước tình hình bất ổn, nhà chức trách đã ngắt kết nối Internet và đường dây điện thoại trên diện rộng vào tối 8/1.
Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng trong ngày 8/1 tại Dải Gaza, theo các nguồn tin từ lực lượng y tế địa phương chia sẻ với Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ tại Nhà Trắng để bàn về việc đầu tư vào Venezuela. Ông cho biết ông muốn các doanh nghiệp này đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào quốc gia Nam Mỹ nhằm mở rộng mạnh mẽ sản lượng dầu.
Ngày 9/1, Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, đây là tàu chở dầu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây. Động thái cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela, nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.