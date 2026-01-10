1 giờ trước
09:33 10/1/2026
Ngày 9/1, Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Olina trên vùng biển Caribe, đây là tàu chở dầu thứ 5 bị Mỹ chặn bắt trong những tuần gần đây. Động thái cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela, nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
Sáng 7/1 (giờ Mỹ), một nhân viên ICE đã bắn chết một người phụ nữ tại phía nam Minneapolis. Vụ việc xảy ra khi lực lượng ICE thực hiện một chiến dịch truy quét nhập cư có mục tiêu ở thành phố này.
Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.
23 giờ trước
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều vật thể phát sáng lao xuống miền tây Ukraine, nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng loại vũ khí mới này.
Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 7/1 đã liên tiếp chặn bắt hai tàu chở dầu Bella 1 và Sophia. Đáng chú ý, tàu Bella 1 đã bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao suốt hơn hai tuần qua trên biển. Những động thái này cho thấy Washington đang thực thi một cuộc “phong tỏa” hàng hải toàn diện rộng, nhằm triệt hạ các tàu bị trừng phạt có liên quan tới dầu mỏ Venezuela.
Dù tiếng chuông báo động vang lên, băng trộm vẫn ở trong cửa hàng, đập vỡ các tủ kính và nhét đầy túi các loại thẻ Pokémon và thẻ sưu tầm khác thuộc lĩnh vực thể thao.
Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài cung điện Miraflores tại thủ đô Caracas vào ngày 5/1, theo RT. Lực lượng binh sĩ vũ trang cùng xe bọc thép nhanh chóng được triển khai để bảo vệ các tòa nhà chính phủ. Các báo cáo cho biết quân đội Venezuela đã nổ súng nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện phía trên dinh tổng thống giữa bối cảnh tình hình an ninh thắt chặt.
Việc nhà lãnh đạo của Venezuela, ông Nicolas Maduro, bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đã làm dấy lên lo ngại rằng Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có thể cũng phải đối mặt kịch bản tương tự.
Theo AFP, một số thiết bị bay không người lái đã bay qua Phủ Tổng thống Venezuela nằm ở trung tâm thủ đô Caracas vào tối 5/1. Lực lượng an ninh của Venezuela đã nổ súng hạ gục các drone này.
Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.