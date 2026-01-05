3 giờ trước
20:01 5/1/2026
Thế giới
3.9K
Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.
13 giờ trước
10:12 5/1/2026
Thế giới
3.7K
Hình ảnh lan truyền cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giơ dấu hiệu hòa bình và ra hiệu “ngón tay cái” trong lúc được các đặc vụ Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ áp giải tại Manhattan.
07:26 4/1/2026
07:26 4/1/2026
Thế giới
16.9K
Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.
09:33 4/1/2026
09:33 4/1/2026
Thế giới
26.0K
Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.
13:04 4/1/2026
13:04 4/1/2026
Thế giới
17.2K
Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.
22:28 4/1/2026
22:28 4/1/2026
Thế giới
4.6K
Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).
18:34 3/1/2026
18:34 3/1/2026
Thế giới
29.6K
Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.
20:54 2/1/2026
20:54 2/1/2026
Thế giới
2.1K
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, lời kể của một số nhân chứng cùng các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar đã bị bén lửa và bốc cháy.
14:18 2/1/2026
14:18 2/1/2026
Thế giới
1.7K
Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy đã cướp đi 40 sinh mạng và làm hơn 115 người bị thương. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.
19:57 1/1/2026
19:57 1/1/2026
Thế giới
Một vụ nổ dữ dội xảy ra tại quán bar trong khu trượt tuyết cao cấp Crans-Montana đúng thời khắc mừng năm mới, cướp đi sinh mạng gần 40 người và làm khoảng 100 người khác bị thương.