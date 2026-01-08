Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng


Hình ảnh đầu tiên về phu nhân ông Maduro trên đất Mỹ

22:28 4/1/2026 22:28 4/1/2026 Thế giới 4.7K

Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).



Cận cảnh ông Maduro tới Trại giam Metropolitan

13:04 4/1/2026 13:04 4/1/2026 Thế giới 17.4K

Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.



Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ

09:33 4/1/2026 09:33 4/1/2026 Thế giới 26.3K

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.



Ông Maduro xuống máy bay ở New York

07:26 4/1/2026 07:26 4/1/2026 Thế giới 17.1K

Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.



Thụy Sĩ bàng hoàng sau vụ cháy kinh hoàng

14:18 2/1/2026 14:18 2/1/2026 Thế giới 1.7K

Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy đã cướp đi 40 sinh mạng và làm hơn 115 người bị thương. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.



Những quầy sách cũ tồn tại gần 500 năm ven bờ sông Seine (Pháp)

08:16 1/1/2026 08:16 1/1/2026 Thế giới

Từng có những thời điểm hoạt động bán sách cũ ven bờ sông Seine rơi vào khủng hoảng, chẳng hạn đại dịch Covid-19 từng khiến những người bán sách tại đây lao đao. Nhưng sau những thời điểm khó khăn nhất, các quầy sách cũ vẫn mở cửa trở lại, tiếp nối truyền thống gần 500 năm của chợ sách nằm bên bờ sông Seine của Paris, Pháp.



Video UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin

23:18 31/12/2025 23:18 31/12/2025 Thế giới 5.0K

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc một thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ, mà Moscow cáo buộc do Ukraine điều khiển, nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại khu vực Tây Bắc nước Nga hồi đầu tuần.



Trình diễn ánh sáng tại Trung Quốc

15:05 31/12/2025 15:05 31/12/2025 Thế giới

Để tạo hiệu ứng chờ đón chương trình Gala Xuân 2026 đón Tết âm lịch, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) thực hiện, các công trình nổi bật tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bắt đầu trình diễn ánh sáng.



Triển lãm đèn lồng chào năm mới 2026 tại Ngân Xuyên (Trung Quốc)

15:05 31/12/2025 15:05 31/12/2025 Thế giới

Triển lãm đèn lồng đang diễn ra tại Triển lãm Flower Expo Park ở Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc. Triển lãm vừa khai mạc ngày 27/12 để chào đón năm mới 2026. Sự kiện được chia thành 5 khu trưng bày theo chủ đề, giới thiệu hơn 100 cụm đèn lồng cỡ lớn. Nổi bật trong số này là nhóm tượng ngựa phi nước đại cao tới 13 m cùng nhiều mẫu đèn lồng lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại.



Khách hàng lo lắng tập trung tại ngân hàng sau vụ trộm

07:52 31/12/2025 07:52 31/12/2025 Thế giới

Sáng 30/12, hàng chục khách hàng lo lắng, bức xúc tập trung trước chi nhánh của ngân hàng Sparkasse nằm ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Trước đó, băng trộm đã đột nhập vào khu vực có hàng nghìn két an toàn chứa đồ của khách hàng, lấy đi số tiền và tài sản ước tính lên tới hàng chục triệu euro.



Belarus hé lộ tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik

19:05 30/12/2025 19:05 30/12/2025 Thế giới 2.2K

Ngày 30/12, Belarus công bố video tổ hợp Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ, trong đó có xe chỉ huy, xe bệ phóng và thiết giáp hộ tống, đang di chuyển trên tuyến đường phủ tuyết trong một khu rừng. Các binh sĩ sau đó phủ lưới ngụy trang để che giấu khí tài.



Trung Quốc phô diễn sức mạnh tên lửa YJ-20 phóng từ tàu tàng hình

17:15 30/12/2025 17:15 30/12/2025 Thế giới

Video do kênh truyền thông của Hải quân Trung Quốc công bố ngày 28/12 cho thấy tên lửa YJ-20 được phóng từ một ống phóng thẳng đứng (VLS) ở khu vực đuôi tàu Type 055 Vô Tích. Tên lửa sử dụng phương thức phóng nguội, tức được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính được kích hoạt.



Mỹ không kích IS ở Nigeria

10:15 26/12/2025 10:15 26/12/2025 Thế giới 3.4K

Ngày 25/12, Bộ Chiến tranh Mỹ đăng clip ghi lại cảnh quân đội Mỹ tiến hành không kích tại Nigeria lên mạng xã hội X. Đăng tải này không cung cấp thêm thông tin cụ thể nào, ngoài việc dẫn lại bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social, khẳng định Mỹ đã tiến hành không kích tại Nigeria.



'Thành phố tương lai' ở Trung Quốc

09:13 22/12/2025 09:13 22/12/2025 Thế giới

Cặp du khách Anh Joel và Emilia không giấu nổi sự kinh ngạc khi trải nghiệm Thâm Quyến hiện đại: robot pha cà phê tạo hình nghệ thuật, taxi tự lái, đặt gelato và nhận hàng bằng drone.

