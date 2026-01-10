Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.