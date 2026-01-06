Chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna C550 rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay ở bang Bắc Carolina (Mỹ) ngày 18/12, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có tay đua Greg Biffle và các thành viên trong gia đình ông. Vợ của ông đã gửi tin nhắn ám ảnh cho mẹ ruột ngay trước vụ tai nạn máy bay rơi. “Chúng tôi suy sụp hoàn toàn. Trái tim chúng tôi tan vỡ", bà nghẹn ngào chia sẻ.