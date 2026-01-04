10 giờ trước
13:04 4/1/2026
Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.
13 giờ trước
09:33 4/1/2026
Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.
15 giờ trước
07:26 4/1/2026
Theo nguồn tin của ABC News, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) sẽ áp giải ông Maduro tới một địa điểm bí mật để tiến hành một số thủ tục, trước khi tiến hành giam giữ ông trong nhà tù.
18:34 3/1/2026
Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.
20:54 2/1/2026
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ. Dù vậy, lời kể của một số nhân chứng cùng các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trần tầng hầm của quán bar đã bị bén lửa và bốc cháy.
14:18 2/1/2026
Tối 1/1, hàng trăm người đã đứng lặng gần hiện trường quán bar Le Constellation để tưởng niệm các nạn nhân. Vụ cháy đã cướp đi 40 sinh mạng và làm hơn 115 người bị thương. Khu vực xung quanh quán bar đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.
19:57 1/1/2026
Một vụ nổ dữ dội xảy ra tại quán bar trong khu trượt tuyết cao cấp Crans-Montana đúng thời khắc mừng năm mới, cướp đi sinh mạng gần 40 người và làm khoảng 100 người khác bị thương.
10:03 1/1/2026
Đúng thời khắc Big Ben ngân lên 12 tiếng chuông thiêng liêng, bầu trời London rực sáng bởi những màn pháo hoa bắn lên từ vòng quay London Eye, mở ra khoảnh khắc chuyển giao năm mới đầy ấn tượng tại thủ đô nước Anh.
08:16 1/1/2026
Từng có những thời điểm hoạt động bán sách cũ ven bờ sông Seine rơi vào khủng hoảng, chẳng hạn đại dịch Covid-19 từng khiến những người bán sách tại đây lao đao. Nhưng sau những thời điểm khó khăn nhất, các quầy sách cũ vẫn mở cửa trở lại, tiếp nối truyền thống gần 500 năm của chợ sách nằm bên bờ sông Seine của Paris, Pháp.
07:25 1/1/2026
Màn trình diễn đặc sắc diễn ra trong lễ đón năm mới tại đoạn Vạn Lý Trường Thành Juyongguan, Cư Dung Quan, ở Bắc Kinh vào thời khắc chuyển giao từ năm 2025 sang 2026.