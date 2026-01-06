3 giờ trước
13:29 6/1/2026
Thế giới
Việc nhà lãnh đạo của Venezuela, ông Nicolas Maduro, bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ bắt giữ trong chiến dịch đã làm dấy lên lo ngại rằng Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có thể cũng phải đối mặt kịch bản tương tự.
6 giờ trước
09:49 6/1/2026
Thế giới
Theo AFP, một số thiết bị bay không người lái đã bay qua Phủ Tổng thống Venezuela nằm ở trung tâm thủ đô Caracas vào tối 5/1. Lực lượng an ninh của Venezuela đã nổ súng hạ gục các drone này.
9 giờ trước
07:29 6/1/2026
Thế giới
Chiến dịch “Operation Absolute Resolve” của Mỹ bắt đầu bằng loạt vụ nổ tại Caracas vào khoảng 2h sáng theo giờ địa phương. Mỹ đã cắt điện toàn thành phố Caracas nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không Venezuela, từ đó, trực thăng quân sự Mỹ tiếp cận được Fort Tiuna.
8 giờ trước
08:31 6/1/2026
Thế giới
Vụ cháy thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/1 tại hộp đêm Le Constellation (Crans-Montana, Thụy Sĩ) khiến 40 người thiệt mạng và 119 người bị thương. Đây là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất xảy ra ở Thụy Sĩ cũng như tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở châu Âu trong nhiều năm trở lại đây.
19 giờ trước
21:06 5/1/2026
Thế giới
14.4K
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rời Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn từ sáng sớm, di chuyển bằng đoàn xe và trực thăng, dưới sự hộ tống dày đặc của các đặc vụ DEA, để tới tòa án liên bang New York.
22:28 4/1/2026
Thế giới
4.7K
Hình ảnh của bà Cilia Flores và ông Nicolás Maduro được ghi lại tại thời điểm hai người bị áp giải rời khỏi căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, phía bắc thành phố New York. Đây là thời điểm trước khi họ bị đưa tới trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn (New York, Mỹ).
10:12 5/1/2026
Thế giới
4.1K
Hình ảnh lan truyền cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giơ dấu hiệu hòa bình và ra hiệu “ngón tay cái” trong lúc được các đặc vụ Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ áp giải tại Manhattan.
20 giờ trước
20:01 5/1/2026
Thế giới
8.6K
Đoàn xe hộ tống cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro rời trại giam Metropolitan ở Brooklyn, sau đó ông được chuyển bằng trực thăng tới khu vực tòa án New York để chuẩn bị ra hầu tòa trong ngày hôm nay.
13:04 4/1/2026
Thế giới
17.3K
Theo Fox News, cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và vợ đã được đưa tới Trại giam Metropolitan ở quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào tối 3/1 (giờ Mỹ). Ông Maduro sẽ bị giam giữ tại Trại giam Metropolitan trước khi hầu tòa phiên đầu tại Mỹ.
09:33 4/1/2026
Thế giới
26.2K
Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.