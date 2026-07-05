Mbappe xin lỗi CĐV trên sân
Sáng 5/7, Mbappe gặp tai nạn hy hữu trong lúc làm nóng trước trận đấu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Hôm 27/6, cầu thủ bên phía Shijiazhuang Gongfu có tình huống bỏ lỡ khó tin trong trận thắng Nanjing City 2-1 thuộc vòng 12 giải hạng Nhất Trung Quốc.
Sáng 5/7, Mbappe gặp tai nạn hy hữu trong lúc làm nóng trước trận đấu với Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 5/7, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 Paraguay ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Soufiane Rahimi nhẹ nhàng dứt điểm tung lưới Canada nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahi hoàn tất cú đúp vào lưới Canada nâng tỷ số lên 2-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 5/7, Azzedine Ounahighi bàn vào lưới Canada mở tỷ số 1-0 cho Morocco ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Colombia thắng Ghana 1-0 để có mặt tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.
Rạng sáng 4/7, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 4/7, Jhon Arias ghi bàn vào lưới Ghana, đưa Colombia vươn lên dẫn 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc động viên nạn nhân động đất tại Venezuela của Cristiano Ronaldo đang nhận được sự hưởng ứng tích cực trên khắp các nền tảng mạng xã hội sáng 4/7.