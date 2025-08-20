Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Clip thay giao den tan nha tat hoc sinh hinh anh

Clip thầy giáo đến tận nhà tát học sinh

17:02 13/8/2025 17:02 13/8/2025 Xã hội 3.8K

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông được cho là thầy giáo đang dạy học tại Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lao xe máy vào sân nhà học sinh và... tát em này.

Clip anh trai dung ghe danh em gai o Quang Ngai hinh anh

Clip anh trai dùng ghế đánh em gái ở Quảng Ngãi

16:45 13/8/2025 16:45 13/8/2025 Xã hội 10.2K

Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình. Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận.

Clip dam may den bao phu san bay Tan Son Nhat hinh anh

Clip đám mây đen bao phủ sân bay Tân Sơn Nhất

18:31 6/8/2025 18:31 6/8/2025 Xã hội 2.0K

Chiều ngày 6/8, thời tiết tại TP.HCM khá oi bức, bầu trời ở nhiều khu vực có mây đen dày đặc. Khoảng 18h, sân bay Tân Sơn Nhất bị bao phủ bởi một lớp mây tối, gây cảm giác bức bối và làm giảm tầm nhìn.

Ran ‘khong lo’ trong nha dan o TP.HCM hinh anh

Rắn ‘khổng lồ’ trong nhà dân ở TP.HCM

20:11 4/8/2025 20:11 4/8/2025 Xã hội 7.6K

Chiều 4/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cảnh một con rắn lớn xuất hiện trong nhà dân. Rắn có thân hình to, dài khiến những người có mặt không ai dám lại gần vì sợ bị tấn công.

