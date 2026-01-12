Người đàn ông hóa trang Deadpool chạy xe trên đường ở TP.HCM
Công an TP.HCM vừa xử phạt một người mặc trang phục hóa trang nhân vật Deadpool không đội mũ bảo hiểm và che khuất biển số xe với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.
Sáng 12/1, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an phường Chánh Hưng điều tra, truy xét một nhóm khoảng 20 người có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn vào tối 11/1.
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy sáng 12/1 trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh, đoạn qua phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.
Tối 11/1, Công an TP.HCM thông tin về clip vụ việc hai nam thanh niên có hành vi cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn.
Đêm 11/1, đám cháy bùng phát tại nhà dân ở Diễn Châu, Nghệ An. Cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đã hỗ trợ dập tắt vụ hỏa hoạn, giải cứu 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn.
Khoảng 7h ngày 11/1, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà dân trên đường Nguyễn Duy Trinh, ngọn lửa bùng phát sát vách chợ Bình Trưng, TP.HCM.
Sáng 11/1, chợ Bình Trưng, TP.HCM đang họp thì một đám cháy từ nhà dân sát chợ xảy ra, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
Sau tiếng nổ lớn từ trụ điện trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào các ki-ốt kinh doanh ven đường.
Bất chấp nguy hiểm cho người đi đường và gây ra cảnh tượng "bão bụi" cho người đi xe máy, tài xế xe ben lấn làn tại TP.HCM đã bị cảnh sát giao thông xử phạt.
Nhiệt độ xuống thấp đến âm 5 độ C khiến cây cối, mặt đường ở khu vực Buộc Mú (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) xuất hiện băng giá.
Khoảng 7h20 sáng, người dân phát hiện khói bốc lên từ một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TP.HCM). Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.