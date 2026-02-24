Khoảnh khắc lò phốt pho ở Lào Cai phát nổ
Video ghi lại thời điểm vụ nổ xảy ra vào lúc 12h22 ngày 23/2 tại lò sản xuất phốt pho, KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
Do tranh chấp giữa 7 người nên hơn 200 tấn dưa hấu quá thời gian đến kỳ thu hoạch bị bỏ không, trâu bò tới ăn, lãng phí.
Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra vụ việc xe ôtô kéo lê xe máy khiến một người tử vong.
Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc một gia đình tại Hà Tĩnh bị chặn xe giữa ngõ nhỏ khi đi chúc Tết, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống.
Tại chùa Pháp Bảo (phường Tây Hội), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú) vào sáng sớm cho thấy, không khí tại các điểm chùa đã trở nên nhộn nhịp. Dòng người ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, thành kính bước vào chính điện.
Tài xế ôtô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng chức năng, bị xử phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.
Tối muộn 15/2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM khiến một cháu nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tối 14/2 trên đường Trần Bình Trọng (đoạn qua phường Chợ Quán, TP.HCM). Hai người đàn ông điều khiển ôtô và xe máy xảy ra va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì bình tĩnh giải quyết, cả hai bất ngờ lao vào xô xát, vật lộn ngay giữa đường.
Hai đối tượng đi xe máy tới tiệm tạp hóa trên đường Lê Chí Dân (phường Phú An, TPHCM). Một trong hai đi vào bên trong, ôm hai thùng bia rồi bất ngờ bỏ chạy.
Camera an ninh của người dân đã ghi lại cảnh xe container tông liên hoàn vào ôtô tải và hai xe máy. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng vào rạng sáng 13/2.